彰化溪湖雙重超前部署 血氧機免費借用
中央流行疫情指揮中心預測，COVID-19變種病毒BA4的社區流行高峰期落在今年九月，彰化縣溪湖鎮公所獲社會各界捐贈消毒噴霧槍及血氧機，今天起配送到全鎮21個社區及社政課列冊的弱勢家庭，血氧機無償借給有需要的鎮民使用。
自從疫情升溫，民眾常聽到血氧機，不見得看過或使用過，溪湖鎮公所收到樂湖食物銀行與志工捐贈的30部血氧機，請衛福部彰化醫院院長曾孔彥拍攝教學影片，播放給借用的民眾觀看。
曾孔彥在影片中表示，使用血氧機不限哪一根指頭測試，但指甲必須健康，不能罹患灰指甲或塗指甲油，正常健康民眾血氧濃度在95以上，如果只有94或更低，就要注意健康可能出現問題，一旦降到90以下應立即就醫。
企業、社團與善心人士捐贈380支消毒噴霧槍，鎮公所將分配給全鎮21個社區，每個社區3支，社政課造冊的低收戶與弱勢戶，送給每戶1支。血氧機借用專線（04）8852121。
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