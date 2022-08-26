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彰化溪湖雙重超前部署 血氧機免費借用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所今天送出熱心公司企業社團和善心人士捐贈的消毒噴霧槍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所今天送出熱心公司企業社團和善心人士捐贈的消毒噴霧槍。記者簡慧珍／攝影

中央流行疫情指揮中心預測，COVID-19變種病毒BA4的社區流行高峰期落在今年九月，彰化縣溪湖鎮公所獲社會各界捐贈消毒噴霧槍及血氧機，今天起配送到全鎮21個社區及社政課列冊的弱勢家庭，血氧機無償借給有需要的鎮民使用。

自從疫情升溫，民眾常聽到血氧機，不見得看過或使用過，溪湖鎮公所收到樂湖食物銀行與志工捐贈的30部血氧機，請衛福部彰化醫院院長曾孔彥拍攝教學影片，播放給借用的民眾觀看。

曾孔彥在影片中表示，使用血氧機不限哪一根指頭測試，但指甲必須健康，不能罹患灰指甲或塗指甲油，正常健康民眾血氧濃度在95以上，如果只有94或更低，就要注意健康可能出現問題，一旦降到90以下應立即就醫。

企業、社團與善心人士捐贈380支消毒噴霧槍，鎮公所將分配給全鎮21個社區，每個社區3支，社政課造冊的低收戶與弱勢戶，送給每戶1支。血氧機借用專線（04）8852121。

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠示範血氧機的用法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠示範血氧機的用法。記者簡慧珍／攝影

疫情 食物銀行

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