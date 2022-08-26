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台中外埔生廚餘發電量低 市府：督促廠商增加發電效益

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市議員李中今表示，外埔綠能生態園區廚餘發電僅達簽訂契約57%，且稻桿去化迄今仍無法履約，市府需依契約對廠商求償懲處，降低損失。圖／李中提供
國民黨台中市議員李中今表示，外埔綠能生態園區廚餘發電僅達簽訂契約57%，且稻桿去化迄今仍無法履約，市府需依契約對廠商求償懲處，降低損失。圖／李中提供

台中市外埔綠能生態園區推動廚餘發電，國民黨台中市議員李中今天表示，該園區廚餘發電僅達簽訂契約57%，且稻桿去化迄今仍無法履約，環保局還需派員進行廚餘與沼渣、沼液運輸，負擔運輸成本，要求市府需依契約對廠商進行相關懲處與求償，甚至解約降低損失。

環保局長陳宏益表示，此案生廚餘厭氧發電為全國首例，目前發電效益雖與預估目標有落差，主要是與進料量、種類、槽體微生物系統等多項參數仍需持續調整有關，屬技術層面。

陳宏益說，盧市府秉持將不完善轉型加以改善、將有缺失部分盡力做到完美的態度，持續督促廠商研議增加發電效益，以落實轉廢為能、轉廢為肥、減少焚化負荷、生質能減碳排及循環經濟的目標。

李中表示，外埔綠能生態園區得標廠商延遲履約，致有近1年全市廚餘無處可去，影響掩埋場與焚化爐效益，現在雖然已能依照契約針對生廚餘去化，但發電效率僅有57%，未達到當初的契約承諾，以致於市庫收入減少。

李中說，市府還要擔任搬運工，每天仍需將88至113公噸沼液及4至6公噸沼渣運出，相關的運輸及人員成本，若還要繼續20多年，對市庫傷害極大。廠商至今仍無法履約進行稻桿去化，環保局應該以違約方式直接解約，儘速剷除前市長林佳龍所留下來的毒瘤，別讓市府權益繼續損失。

環保局表示，外埔綠能園區廚餘厭氧發電設備自2019年7月9日開始營運、2020年6月15日開始售電，最大廚餘處理量能每年3萬公噸，預估發電量約493萬度電，以處理環保局交付的家戶生廚餘為主。2021年度實際處理量為2萬6447.71公噸，發電量281萬3052度電，廚餘處理已達環保局交付廚餘保證量，每年2.4萬公噸的契約規定。

廚餘 生態園區 台中市

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