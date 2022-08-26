行道樹剪禿頭挨罵 彰化建立修剪技術認證納入標案資格

彰化縣是全台園藝之鄉，行政機關常因行道樹修剪成「禿頭」挨批，不知園藝專業在哪裡，縣政府為此在全台最大苗木集散地的永靖鄉，舉辦「彰化縣政府景觀樹木修剪技術認證」培訓課程，結訓後66人考照，55人合格，證照效期4年，因培訓課程詢問度高，縣政府已規畫開辦第二梯次。

截至目前已辦理景觀樹木修剪技術認證的有六都和嘉義、屏東，彰化縣是第九個縣市，第一次舉辦就有170人報名。縣政府農業處長邱奕志今天表示，取得證照人數達到一定規模，縣政府將把修剪樹木技術認證納入修護公共場域景觀標案的廠商資格認定，以落實樹木修剪認證制度，提升景觀樹木修剪後的美感。

縣政府統計，彰化縣苗木培育年產值達37億元，至於樹木修剪技術全憑「心法」，各有各的技術，過去行道樹被剪得光禿禿，行政機關必定被罵，但修剪樹木的師傅稱這樣剪法對樹木沒傷害，樹枝樹葉照長不誤，剪得乾淨一點還可以避免颱風大雨時倒下。

彰化縣田尾農業休閒協會理事長巫鴻澤指出，日本修剪樹木的技師必須取得專業證照，修剪樹木時戴上認證臂章，修剪的樹形融入當地地景，日本也有颱風和地震，建立修剪樹木專業證照制度，日本可以，為何台灣不能？他相信台灣能做到。

景觀樹木修剪技術認證培訓課程學員江緁安表示，本身需要精進景觀樹木修剪工作，報名上課學習技能並訓練自己，學習過程中覺得較為困難的是「三刀法」，樹根較粗大，一刀下去切口會不平整，需要運用三刀法避免傷害樹木。

彰化縣第一次舉辦景觀樹木修剪技術認證培訓課程，170人上課，66人考試，55人通過，縣長王惠美前往了解授課內容和考照情形，當場表示，日後政府景觀工程等相關標案，將把修剪樹木專案證照納入標案，

培訓課程內容包含樹木修剪作業危害預防及申報作業宣導、樹木修剪之職業安全衛生管理等，考試有學科筆科測驗、鑑別及實作的術科測驗，培訓課程結束並測驗合格者發給參訓學員認證，供縣內各機關單位作為樹木修剪發包廠商資格認定的依據。