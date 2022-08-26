中市府添購純鍺偵檢器半年僅檢驗81件福食 議員批作秀

中央解禁福島食品，台中市長盧秀燕添購「純鍺偵檢器」檢測進口食品的輻射量。民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任表示，根據食安處網站所示，今年2月21日開放進口至今，共稽查1828件日本進口食品，其中有高達1747件僅抽查「標示是否合格」，只有81件有真正抽驗，也全數合格，質疑購買純鍺偵檢器根本是作秀。

衛生局長曾梓展表示，今年度檢驗食品含放射性物質有175件，當中有90件是以「碘化鈉偵檢器」檢測，另85件是外送使用「純鍺偵檢器」檢驗，市府購置的純鍺偵檢器今年3月決標，預計8月底裝機完成，9月啟用，這是保護市民應有的作為。

黃守達表示，盧市長動用第二預備金396萬購入純鍺偵檢器，宣稱查驗量能提高至6倍，原本查驗400件，檢驗量能提高到2400件。但開放福島食品已半年，至今實際抽驗共81件，沒有純鍺偵檢器的桃園已針對日本進口食品稽查4296件，放射性核種監測的抽驗稽查126件。「盧市長花大錢買設備，難道不是在浪費公帑做秀？」

張耀中說，台中市財政惡化已名列「千億負債俱樂部」，盧秀燕上任之初強調要遵守財政紀律、嚴格整頓財政，除了非必要的純鍺偵檢器外，綠美圖與國際會展中心上樑儀式分別大撒幣600萬元與300萬元，2022年春節廣發10萬包紅包給全市公私立幼兒園，還有市長就職典禮送1萬瓶「谷關空氣」給來賓等，放煙火式的做秀行為，只會讓台中市財政更惡化。謝志忠也說，市府動用第二預備金應該更嚴謹一點。

台中市食品安藥物安全處表示，為加強輻射高風險國家的進口食品把關，將查驗量能提升至6倍以上，由每年查驗400件(檢驗40件、標示查核360件)增加為2400件以上(預計檢驗365件、標示查核2310件) ，截至今年7月底止，執行進度已達8成，並查獲4件網路販售的日本食品標示不符規定，其中3件食品無中文標示及1件未揭露產地至都道府縣，均已依違反食安法裁處。

食安處呼籲，進口食品於各販售通路銷售，均應依食品安全衛生管理法，向衛福部食藥署辦理輸入食品查驗及申報產品有關資訊；產品外包裝應依法規定標示，違者處3萬至300萬元罰鍰，並依消費者保護法，依產品原文，以中文標示產地至都道府縣，未依規定標示且屆期不改正者，可處2萬元至20萬元以下罰鍰。