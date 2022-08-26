集氣搶救美人樹 念它守護彰化八卦山大佛30載

彰化八卦山大佛前正在整修，但大佛前的一棵巨大美人樹最近枝葉枯萎嚴重，有民眾發現樹根上緣處，樹莖樹皮被切開，擔心美人樹因此香消玉殞，在臉書引起網友關切。不過，縣府城觀處長王瑩琦說，是美人樹病了，經找來中興大學專家診治，建議移除，但城觀處仍然盡力在樹皮脫落處灌藥，希望救回美人樹。

彰化八卦山大佛蓮花座前的左右蒲台，約30年前，原各栽植一株美人樹，其中右側美人樹2007年被颱風吹倒而乾枯，因有礙觀瞻被移除，八卦山大佛寺重建蒲台，並徵求與釋迦牟尼佛有因緣的百年菩提樹兩棵，與佛陀結緣，形成目前右側有兩棵菩提樹，左側則是原有的美人樹，兩側樹種不對稱，算是不多見。

這棵美人樹的樹圍約1.5公尺，十分高大，粉紅花朵绽放時，美不勝收。臉書社群「彰化人大小事」管理員楊語絃說，因疫情因素，她好久沒去八卦山大佛，直到本月21日帶著團友去八卦山大佛玩，忽然發現大佛左側的美人樹枯萎嚴重，在根部上方的樹莖樹皮被剝開，令她十分不解。

楊語絃感慨地說，她不知道問題出在那裡，只知道它很盡責的，幾十年來佛前相伴，燦爛盛開的畫面，應該很多彰化人都有看過吧？就如同守著愛情盡責相伴的女子，嫌它不配了？還是年華不再？或是有其他考量？至少縣府要溫柔對待，盡力救治，讓護佛陀30年的美人樹可以善終。

縣府城觀處長王瑩琦說，約兩個月前，八卦山大佛協進會人員發現這棵美人樹主莖幹樹皮裂開、葉片枯萎掉落嚴重，向農業處反映，後來在網路引起討論後，城觀處本月23日即邀請中興大學植物病理學專家前往診治，病因是嚴重感染靈芝根基腐病，建議移除。

王瑩琦說，縣府仍盡全力搶救，所以挖開根部施藥，因感染嚴重，將持續與植物病理學專家觀察治療情形，並依專家建議做最好的處理。如果，美人樹不幸香消玉殞，建議栽種與另一側相同的菩提樹，才協調對稱。