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身障父外配母養豬弄得滿身傷 弱勢生用功唸書翻轉家境

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心永久認養人聯誼會輔導會長曾藍慧頒贈獎助學金給受扶助學生。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心永久認養人聯誼會輔導會長曾藍慧頒贈獎助學金給受扶助學生。記者簡慧珍／攝影

今年在COVID-19疫情和通膨雙重壓力之下，彰化家扶中心小額捐款有減無增，為受扶助學子募集獎助學金格外困難，開學前夕總算募足近800萬元獎助學金，今天130名受扶助學生代表到彰化家扶員林服務處，齊聲感謝社會各界資助，代表致詞的學生講人生挫折，不禁令人動容。

彰化家扶中心在員林服務處舉辦「2022無窮世代~彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，130名受扶助的博碩士班、大學、高中、國中學生及國小新生代表受贈獎助學金。

仁大資訊公司總經理陳宏明遠從新北市五股趕到員林市，代表董事長林士茵捐贈16萬元助學金。捐款資助的成功國際獅子會會長白美珠及眾「獅姐」、彰化南區扶輪社社長許順豐與社友、育達國際獅子會會長黃政明、全國好人好事歌藝慈善會隊長陳天順，和彰化家扶扶幼委員會等後援團體主委、會長都到場嘉勉受扶助學生。

二林區林姓受扶助學生今年錄取高雄大學法律系，代表致詞時說到爸爸身障，媽媽是新住民，都在養豬場工作，他小時候跟爸媽到養豬場幫忙，聞到氣味與看到髒亂，還有媽媽要為豬注射血清，常常自己弄得滿身瘀青，他知道弱勢只能忍受這一切，立志用功讀書翻轉父母和家庭的劣勢。

員林區吳姓學生考上高師電機工程系研究所，談到求學階段看見媽媽「一個女人獨自撫養兩個孩子的辛苦」，他很感謝社會善心人士和公司企業社團捐款助學，一定會好好念書，畢業後換他照顧媽媽及回報社會。

此外，彰化家扶也介紹二林區的陳姓學生因父親公安意外去世，4歲就和三名兄弟接受扶助，時過20年，陳姓學生力爭上游，今年被台大電機工程系訊安全組碩班教授推薦，獲系所會議審查通過，從碩一直升博士攻讀博士學位。

溪湖區的顏姓學生被扶助13年，勤奮向學，今年考上成功大學資訊工程學系；田中區的蔡姓學生由單親爸爸扶養長大，也是奮發圖強，大學推甄被錄取五所國立科大，他選讀台科大材料工程系。其餘考上台、成、政及台師大、彰化師大、高雄師大、台科大、北科大的受扶助學生，都以優異表現回報認養人和幫助他們的善心人士與團體。

今天社會處長王蘭心、彰化縣政府秘書賴沛然仁都到場，彰化縣達美樂披薩公司員林門市店長鄭霆華代表公司贈送100份披薩給出席的優秀學生。彰化家扶主任王震光表示，疫情與通膨之下，受扶助家庭收入短少甚至歸零，受扶助學生打工機會大減，更需要社會各界幫忙以減輕學費、房租等支出負擔，今年募款困難，但社會大眾和家扶後援團體的愛心幫彰化家扶順利達標。

彰化家扶中心獲得善心公司企業和家扶後援團體支持，募足近800萬元獎助學金，今在員林服務處舉辦「2022無窮世代~彰化家扶獎助學金頒獎典禮」。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心獲得善心公司企業和家扶後援團體支持，募足近800萬元獎助學金，今在員林服務處舉辦「2022無窮世代~彰化家扶獎助學金頒獎典禮」。記者簡慧珍／攝影

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