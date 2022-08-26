身障父外配母養豬弄得滿身傷 弱勢生用功唸書翻轉家境

今年在COVID-19疫情和通膨雙重壓力之下，彰化家扶中心小額捐款有減無增，為受扶助學子募集獎助學金格外困難，開學前夕總算募足近800萬元獎助學金，今天130名受扶助學生代表到彰化家扶員林服務處，齊聲感謝社會各界資助，代表致詞的學生講人生挫折，不禁令人動容。

彰化家扶中心在員林服務處舉辦「2022無窮世代~彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，130名受扶助的博碩士班、大學、高中、國中學生及國小新生代表受贈獎助學金。

仁大資訊公司總經理陳宏明遠從新北市五股趕到員林市，代表董事長林士茵捐贈16萬元助學金。捐款資助的成功國際獅子會會長白美珠及眾「獅姐」、彰化南區扶輪社社長許順豐與社友、育達國際獅子會會長黃政明、全國好人好事歌藝慈善會隊長陳天順，和彰化家扶扶幼委員會等後援團體主委、會長都到場嘉勉受扶助學生。

二林區林姓受扶助學生今年錄取高雄大學法律系，代表致詞時說到爸爸身障，媽媽是新住民，都在養豬場工作，他小時候跟爸媽到養豬場幫忙，聞到氣味與看到髒亂，還有媽媽要為豬注射血清，常常自己弄得滿身瘀青，他知道弱勢只能忍受這一切，立志用功讀書翻轉父母和家庭的劣勢。

員林區吳姓學生考上高師電機工程系研究所，談到求學階段看見媽媽「一個女人獨自撫養兩個孩子的辛苦」，他很感謝社會善心人士和公司企業社團捐款助學，一定會好好念書，畢業後換他照顧媽媽及回報社會。

此外，彰化家扶也介紹二林區的陳姓學生因父親公安意外去世，4歲就和三名兄弟接受扶助，時過20年，陳姓學生力爭上游，今年被台大電機工程系訊安全組碩班教授推薦，獲系所會議審查通過，從碩一直升博士攻讀博士學位。

溪湖區的顏姓學生被扶助13年，勤奮向學，今年考上成功大學資訊工程學系；田中區的蔡姓學生由單親爸爸扶養長大，也是奮發圖強，大學推甄被錄取五所國立科大，他選讀台科大材料工程系。其餘考上台、成、政及台師大、彰化師大、高雄師大、台科大、北科大的受扶助學生，都以優異表現回報認養人和幫助他們的善心人士與團體。