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台中再添4路公車進校園 蛙跳班次30日恢復

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市公車再添4路開進校園，下周高中以下學校開學後，將陸續調整路線與班次。圖／台中市交通局提供
台中市公車再添4路開進校園，下周高中以下學校開學後，將陸續調整路線與班次。圖／台中市交通局提供

台中市有23條公車路線開進10所校園，台中市交通局表示，下周高中職以下學校開學，市府再推4路公車班次開進校園，105路延駛至龍津高中，813路繞駛至大甲高工，208、258路延駛至卓蘭高中；30日200、500、700、900幹線公車的跳蛙班次同步恢復，提供學生便捷的通勤環境。

台中市推動公車進校園，一方面鼓勵使用大眾運輸，其次也提升學生通勤安全。交通局表示，目前已有23條公車路線開進校園，包含東海、靜宜等大學、光華高工、龍津高中、大道國中等，還行駛到南投南開科大等10所校園。

交通局長葉昭甫說，下周高中以下校園開學，市府再推4條路線延駛、繞駛到大甲、龍井、卓蘭等地學校；105路雙向2班次由龍山國小延駛到龍津高中，29日返校日起實施；813路往文武公園方向2班次繞駛大甲高工，增設「大甲高工（校園）」及「大甲高工（校門口）」2站位，30日起實施。

市府表示，208路往豐原方向、258路往卓蘭方向各2班次繞駛「卓蘭高中」，預計9月12日起實施；幹線公車的蛙跳班次也從30日起恢復，服務通勤上學學生。

交通局統計，公車進校園大幅降低學生傷亡事故數，依交通部道安資訊平台數據，以朝陽科大為例，有6條公車路線進入校園，學生無照駕駛事故數降低，學生事故傷亡人數大幅降低5成，整體交通環境有改善。

交通局表示，問卷調查顯示，有7成5學生、教職員對於公車進校園的路線規畫、駕駛服務品質、行程安全感到滿意；將持續盤點學生通勤狀況，滾動式調整班次或延駛其他路線進校園。

公車 台中市

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