快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

效法日本木村阿公傻勁 芳苑子弟海邊種出咖啡園

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑子弟王士琦回王功海邊成功種活咖啡樹，今年進入盛產期。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑子弟王士琦回王功海邊成功種活咖啡樹，今年進入盛產期。記者簡慧珍／攝影

「一生中，至少當一次傻瓜。」日本阿公木村秋則堅持自然農法的精神感動彰化縣芳苑子弟林士琦，6年前返鄉種咖啡樹，歷經數不清的挫折，今年進入量產期，今天起在王功故事館一連3天展出他的咖啡田多樣化農產品，見證彰化縣西南角青創基地在王功萌芽。

蚵畫人生國際有限公司邀請53歲林士琦、22歲施佩辰、30歲許雅娟，今天到28日用產品在王功故事館「說故事」。王功蚵藝協會理事長余季表示，王功地區面臨人口老化，王功蚵藝等在地社團除了協助老蚵農投入觀光旅遊產業，再創職場第二春，這次選在王功漁火節舉辦期間辦理這次具有王功特色的展覽，期待吸引年輕人返鄉工作，協會近期內也將舉辦多場次課程，增進在地青年創意創業的能力。

林士琦6年多前離開證券公司，回到家鄉陪伴年近八旬的父母並幫忙農務，看到雙親的田裡種了木瓜、無花果、樹葡萄、荔枝等20多種水果、10種蔬菜，使用噴化學藥劑殺蟲施肥的慣性農法，種出「漂亮」蔬果，卻不是林士琦認為的好蔬果。

「真正的好作物是自然農法種植，長得不大又不漂亮。」但是，要種什麼農作物才好呢？林士琦想起10多年前祖母生病住院，當時僱用的本國籍看護得知他家有地，送6株咖啡樹苗，他的父母種在自家農園，兩棵存活和長大結果，「好像沒人在沿海農地種咖啡樹？」於是林士琦和父母商量代管部分農地，買400多棵咖啡樹苗種植。

買咖啡樹苗之前，林士琦請教很多農民叔叔伯伯，一致建議「海邊種不活咖啡樹，放棄啦，不要嘸睬工。」林士琦想起日本阿公木村秋則「一生中，至少當一次傻瓜。」堅持用自然農法種蘋果的故事，就很堅持的買400多棵咖啡樹苗，陸續枯死約3/4，林士琦心慌地四處求問，經人輾轉介紹到嘉義找台灣「咖啡王子」之稱的方政倫，得到專業指導，提高咖啡樹的存活率，今年進入量產期。

咖啡樹怕艷陽高照，林士琦種檸檬、柚子、木瓜、釋迦為咖啡樹遮陽，因此林士琦除了產製咖啡豆，也有新鮮水果和檸檬果乾等副產品，這次都在王功故事館展出。同時展覽的還有埔鹽鄉子弟施佩辰，剛從臺北商業大學創意科技與產品設計系畢業，製作地墊、坐墊等簇絨工藝品，蚵畫人生公司員工許雅娟下班和休假日畫動漫圖卡，及利用廢材利用製作杯墊等用品開啟斜槓人生。

蚵畫人生執行長梁鳳蓉表示，王功蚵畫人生過去培養身障者就業能力，被輔導的身障者已步入老年，王功蚵畫人生拓展服務面向，提供場地作為大王功地區青年的創業基地，希望這一檔展覽能讓王功故事館進一步成為在地農特產品展示中心。

彰化縣王功故事館今天起一連3天展出青創作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功故事館今天起一連3天展出青創作品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽子弟施佩辰選擇從王功故事館作為創業的出發點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽子弟施佩辰選擇從王功故事館作為創業的出發點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣許雅娟這次展出手工藝品，邁向斜槓人生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣許雅娟這次展出手工藝品，邁向斜槓人生。記者簡慧珍／攝影

咖啡 身障者 自然農法

延伸閱讀

就業不必出國冒險 芥菜種會攜手花旗基金會為青年尋路

7-ELEVEN限時3天「大杯冰燕麥拿鐵、完熟蘋果氣泡咖啡」2杯99元

人間國寶工藝大師陳啓村與勞工分享 教學徒看「用心」

《失控的匿名正義》網路霸凌惹的禍？女子職業摔角選手殞落

相關新聞

國中資優班導師竟是狼師！「台中房思琪」隱忍20年的眼淚

高一上學期的某一天，我從小學就認識的好朋友站在我身邊，用一種下定決心的表情對我說：「如果我跟你說，其實，我，跟，那個人，在一起……」「誰？」「他。」「他是誰？」「……國中老師。」我花了幾秒鐘理解她告訴我的事。很多年之後，我讀到《房思琪的初戀樂園》，才赫然發現，她們連用語都一模一樣。

彰化八卦山大佛座前1榮1枯 美人樹染病搶救

彰化八卦山大佛前正在整修，但大佛前1棵巨大美人樹最近枝葉枯萎，有民眾發現樹根上緣處，樹莖樹皮被切開，擔心美人樹香消玉殞，...

台中新式停車單超商難繳 惹怨

台中市地磁停車格位開設新式停車單，不過議員批評，新式停車單可透過電子支付，如果直接拿去繳費手續繁複，得先用手機掃QR C...

涼！彰化市公所搭建豪華滑水道孩童嗨翻 明天還有三場

暑假接近尾聲，彰化市公所自8月12日起連續3週的「彰化童樂會」，壓軸的「景觀水樂園」今明兩天在景觀公園登場，加碼推出的「...

許淑華草屯鎮聯合誓師 打造交通轉運中心帶動發展

國民黨南投縣長參選人許淑華、草屯鎮長參選人簡景賢，今天在草屯聯合競選總部舉辦「幸福草屯向前行、各界誓師大會」，許淑華表示...

彰化水五金聚落送審內政部 增市場用地畫消防隊預定地

彰化鹿港頂番婆水五金聚落，長期以來發展都受限於土地問題，縣府推動「水五金田園生產聚落」，主要計畫7月底正式送內政部審查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。