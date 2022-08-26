效法日本木村阿公傻勁 芳苑子弟海邊種出咖啡園

「一生中，至少當一次傻瓜。」日本阿公木村秋則堅持自然農法的精神感動彰化縣芳苑子弟林士琦，6年前返鄉種咖啡樹，歷經數不清的挫折，今年進入量產期，今天起在王功故事館一連3天展出他的咖啡田多樣化農產品，見證彰化縣西南角青創基地在王功萌芽。

蚵畫人生國際有限公司邀請53歲林士琦、22歲施佩辰、30歲許雅娟，今天到28日用產品在王功故事館「說故事」。王功蚵藝協會理事長余季表示，王功地區面臨人口老化，王功蚵藝等在地社團除了協助老蚵農投入觀光旅遊產業，再創職場第二春，這次選在王功漁火節舉辦期間辦理這次具有王功特色的展覽，期待吸引年輕人返鄉工作，協會近期內也將舉辦多場次課程，增進在地青年創意創業的能力。

林士琦6年多前離開證券公司，回到家鄉陪伴年近八旬的父母並幫忙農務，看到雙親的田裡種了木瓜、無花果、樹葡萄、荔枝等20多種水果、10種蔬菜，使用噴化學藥劑殺蟲施肥的慣性農法，種出「漂亮」蔬果，卻不是林士琦認為的好蔬果。

「真正的好作物是自然農法種植，長得不大又不漂亮。」但是，要種什麼農作物才好呢？林士琦想起10多年前祖母生病住院，當時僱用的本國籍看護得知他家有地，送6株咖啡樹苗，他的父母種在自家農園，兩棵存活和長大結果，「好像沒人在沿海農地種咖啡樹？」於是林士琦和父母商量代管部分農地，買400多棵咖啡樹苗種植。

買咖啡樹苗之前，林士琦請教很多農民叔叔伯伯，一致建議「海邊種不活咖啡樹，放棄啦，不要嘸睬工。」林士琦想起日本阿公木村秋則「一生中，至少當一次傻瓜。」堅持用自然農法種蘋果的故事，就很堅持的買400多棵咖啡樹苗，陸續枯死約3/4，林士琦心慌地四處求問，經人輾轉介紹到嘉義找台灣「咖啡王子」之稱的方政倫，得到專業指導，提高咖啡樹的存活率，今年進入量產期。

咖啡樹怕艷陽高照，林士琦種檸檬、柚子、木瓜、釋迦為咖啡樹遮陽，因此林士琦除了產製咖啡豆，也有新鮮水果和檸檬果乾等副產品，這次都在王功故事館展出。同時展覽的還有埔鹽鄉子弟施佩辰，剛從臺北商業大學創意科技與產品設計系畢業，製作地墊、坐墊等簇絨工藝品，蚵畫人生公司員工許雅娟下班和休假日畫動漫圖卡，及利用廢材利用製作杯墊等用品開啟斜槓人生。

蚵畫人生執行長梁鳳蓉表示，王功蚵畫人生過去培養身障者就業能力，被輔導的身障者已步入老年，王功蚵畫人生拓展服務面向，提供場地作為大王功地區青年的創業基地，希望這一檔展覽能讓王功故事館進一步成為在地農特產品展示中心。