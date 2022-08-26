中秋採買做愛心 台中大安農會贈375份肉品給弱勢戶

高一上學期的某一天，我從小學就認識的好朋友站在我身邊，用一種下定決心的表情對我說：「如果我跟你說，其實，我，跟，那個人，在一起……」「誰？」「他。」「他是誰？」「……國中老師。」我花了幾秒鐘理解她告訴我的事。很多年之後，我讀到《房思琪的初戀樂園》，才赫然發現，她們連用語都一模一樣。

2022-08-26 09:57