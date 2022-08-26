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中秋採買做愛心 台中大安農會贈375份肉品給弱勢戶

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾採買「大安禮尋」禮盒，大安區農會就送一盒給弱勢戶，今天在農業局長蔡精強見證下，捐贈375份肉類產品給弱勢團體，伴民眾度過中秋佳節。圖／台中市大安區農會提供
民眾採買「大安禮尋」禮盒，大安區農會就送一盒給弱勢戶，今天在農業局長蔡精強見證下，捐贈375份肉類產品給弱勢團體，伴民眾度過中秋佳節。圖／台中市大安區農會提供

下個月就是中秋佳節，台中市大安區農會推廣肉製產品，只要民眾採買「大安禮尋」禮盒，安農就送一盒給弱勢戶，今天在農業局長蔡精強見證下，捐贈375份肉類產品給弱勢團體，伴民眾度過中秋佳節。

大安區農會連續8年舉辦「2022愛在中秋．安農香腸送愛心」活動，消費者採買，安農就捐作公益，在中秋佳節腳步將近時，飛天豬帶著選用二號環保包材之香腸、貢丸、鹹豬肉等優質農特產品，幫助弱勢團體感受到節慶的氣氛。

民眾購買飛天豬「大安禮尋」產銷履歷肉鬆禮盒一盒，農會就捐出一包優質飛天豬農特肉類產品。大安農會總幹事蔡建宗表示，已募集安農新鮮肉類產品、貢丸、鹹豬肉各375包，今天上午在農業局長蔡精強見證下舉行捐贈。

受贈對象包含：大安低收入戶、財團法人華山社會福利慈善事業基金會大安站、財團法人台中市私立馨安啟智家園、清水清濱醫院附設精神護理之家、大甲社團法人台中市蓮心自強服務協會、后里台中市愛幼會、大雅惠明盲童育幼院及南投仁愛鄉等地區375戶的弱勢族群。

大安區公所許宏綺區長指出，國人在中秋節喜好以烤肉活動與家人親友團圓歡聚，為使社區內弱勢族群家庭感受中秋佳節氣氛、增進親子互動關係，特別與大安區農會舉辦活動，幫助更多需要被幫助的人。

民眾採買「大安禮尋」禮盒，大安區農會就送一盒給弱勢戶，今天在農業局長蔡精強見證下，捐贈375份肉類產品給弱勢團體，伴民眾度過中秋佳節。圖／台中市大安區農會提供
民眾採買「大安禮尋」禮盒，大安區農會就送一盒給弱勢戶，今天在農業局長蔡精強見證下，捐贈375份肉類產品給弱勢團體，伴民眾度過中秋佳節。圖／台中市大安區農會提供

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