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蔡培慧竹山提出垃圾處理政見 主推高科技綠能轉化中心

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影
蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影

蔡培慧上午在竹山鎮提出「高科技綠能轉化中心」，強調南投縣府面對垃圾處理的方式，不能停留在30年前的舊思維，更不能漠視在地民眾的心聲與疑慮，鎮長陳東睦指出，他與鎮民反對全縣垃圾傾倒進竹山，支持各鄉鎮建置垃圾分篩場、縣府應公平處理各鄉鎮垃圾，強調竹山鄉親已做好垃圾分類，有效從源頭減量。

蔡培慧說，由於民眾丟棄垃圾時可能無法完全分類回收，因此提出的「高科技綠能轉化中心」，垃圾處理有兩大階段，分別是二次回收全分類及轉廢為能的自主處理，他上任後將會在大鄉鎮設置「區域型資源回收細分類場」讓資源回收達最佳化，且不會將全縣的垃圾全丟到同一鄉鎮。

蔡培慧並指出，經二次回收篩選後無法再利用的垃圾就會進到「垃圾分選燃料化廠」產製燃料棒(SRF)，送到需要燃料生產原料的水泥窯或鋼鐵廠等工業鍋爐，垃圾變黃金，是她花了很多時間研究國內外現行處理垃圾方式，挹注縣府財庫提升縣民福利。

鎮長陳東睦表示，南投縣資源回收率45.4%，遠不及全台灣平均49.2%回收率，位居第18名，身為竹山鎮長的他，絕對抗議縣府未溝通就率而宣布要把全縣垃圾傾倒進竹山，同時支持各鄉鎮建置垃圾分篩場、縣府應公平處理各鄉鎮垃圾。

地方民代陳玉鈴表示，竹山鎮4年來已解決將近8000噸廚餘，且利用廚餘堆肥來種植花卉，每個月提供鎮民索取，還舉辦各種住家及社區綠美化的比賽活動，不僅讓竹山變美麗，社區之間感情融洽就像一個大家庭。

蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影
蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影
蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影
蔡培慧上午百里前行來到竹山鎮掃街，面對鄉親提出個人「高科技綠能轉化中心」的垃圾處理政見。記者黑中亮／攝影

資源回收 蔡培慧 九合一選舉 南投縣選舉

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