蔡培慧竹山提出垃圾處理政見 主推高科技綠能轉化中心

蔡培慧上午在竹山鎮提出「高科技綠能轉化中心」，強調南投縣府面對垃圾處理的方式，不能停留在30年前的舊思維，更不能漠視在地民眾的心聲與疑慮，鎮長陳東睦指出，他與鎮民反對全縣垃圾傾倒進竹山，支持各鄉鎮建置垃圾分篩場、縣府應公平處理各鄉鎮垃圾，強調竹山鄉親已做好垃圾分類，有效從源頭減量。

蔡培慧說，由於民眾丟棄垃圾時可能無法完全分類回收，因此提出的「高科技綠能轉化中心」，垃圾處理有兩大階段，分別是二次回收全分類及轉廢為能的自主處理，他上任後將會在大鄉鎮設置「區域型資源回收細分類場」讓資源回收達最佳化，且不會將全縣的垃圾全丟到同一鄉鎮。

蔡培慧並指出，經二次回收篩選後無法再利用的垃圾就會進到「垃圾分選燃料化廠」產製燃料棒(SRF)，送到需要燃料生產原料的水泥窯或鋼鐵廠等工業鍋爐，垃圾變黃金，是她花了很多時間研究國內外現行處理垃圾方式，挹注縣府財庫提升縣民福利。

鎮長陳東睦表示，南投縣資源回收率45.4%，遠不及全台灣平均49.2%回收率，位居第18名，身為竹山鎮長的他，絕對抗議縣府未溝通就率而宣布要把全縣垃圾傾倒進竹山，同時支持各鄉鎮建置垃圾分篩場、縣府應公平處理各鄉鎮垃圾。