南投縣動員備役役男演訓 成為穩定社會國家的力量

南投縣替代役備役役男演訓召集今天在南投縣農工商會展中心開訓，公共行政役及社會役備役役男100名、替代役備役役男150人參加。南投縣長林明溱鼓勵役男在營時精實戰力保家衛國，備役役男在社會上做經濟推手，當國家有需要時挺身而出，成為國家堅強後盾。

民政處表示，這次演訓內容著重初級救護員教育訓練，包含常見傷口處理及骨折固定、異物哽塞處理、基本生命徵象的測量及判讀等等，還有心肺復甦術及自動心臟電擊器使用。讓役男碰到緊急事件時，有基本急救觀念及處理能力，對自己或是親友都多了一層保障，也是緊急救護的先鋒。

演訓也為替代役管理人員講習，加強替代役管理人員管理技巧及本業職能，讓管理人員瞭解替代役管理規定與作為，提升管理效能，強化守法紀律精神，提升服勤成效。

林明溱說，替代役制度自民國89年實施，目前全國備役役男31萬餘人，南投縣有7千多名備役役男，這些備役役男為國家儲備救災、非常事變及戰時緊急應變人力，更是守護家園力量。