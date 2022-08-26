南投縣動員備役役男演訓 成為穩定社會國家的力量
南投縣替代役備役役男演訓召集今天在南投縣農工商會展中心開訓，公共行政役及社會役備役役男100名、替代役備役役男150人參加。南投縣長林明溱鼓勵役男在營時精實戰力保家衛國，備役役男在社會上做經濟推手，當國家有需要時挺身而出，成為國家堅強後盾。
民政處表示，這次演訓內容著重初級救護員教育訓練，包含常見傷口處理及骨折固定、異物哽塞處理、基本生命徵象的測量及判讀等等，還有心肺復甦術及自動心臟電擊器使用。讓役男碰到緊急事件時，有基本急救觀念及處理能力，對自己或是親友都多了一層保障，也是緊急救護的先鋒。
演訓也為替代役管理人員講習，加強替代役管理人員管理技巧及本業職能，讓管理人員瞭解替代役管理規定與作為，提升管理效能，強化守法紀律精神，提升服勤成效。
林明溱說，替代役制度自民國89年實施，目前全國備役役男31萬餘人，南投縣有7千多名備役役男，這些備役役男為國家儲備救災、非常事變及戰時緊急應變人力，更是守護家園力量。
縣府結合役政署辦理替代役備役役男演訓召集，厚實後備能量，強化動員，有效運用替代役備役役男人力支援災害防救任務，在災害發生時運用備役役男支援救災、戰時支援軍事作戰，提升國家整體安全之預防準備，現在是疫情發生非常時期，役男也能有效提升社區防疫應變能力。
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