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9月「萬人泳渡」、「中秋節」將塞爆日月潭 公路總局建議這麼做

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭中秋連假及萬人泳渡進行交通管制，建議民眾可分流前往旅遊，避開人潮最多的塞車時段。圖／集集分局提供
日月潭中秋連假及萬人泳渡進行交通管制，建議民眾可分流前往旅遊，避開人潮最多的塞車時段。圖／集集分局提供

每年中秋佳節，清風明月下的日月潭，都是遊客最愛前往的風景區，加上今年萬人泳渡活動訂在9月3、4日兩天舉辦，預估將吸引數萬民眾前往觀光遊憩，公路總局建議當天往返遊客可提前於早上10點以前抵達；過夜入住旅宿者建議於下午3時以後進入潭區，可避開塞車時段。

公路總局指出，連續假期為避免眾因車流量大，飽受塞車之苦，依以往交通統計情資顯示，日月潭風景區將會吸引人潮前往，易造成周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，除依照建議時段前往外，提醒用路人如日月潭水社路段車流多易回堵時，建議民眾可於台21線九龍路口三叉路口左轉台21甲線往纜車站、德化社方向環潭遊憩避開車潮。

集集分局長黃壬鍵表示，2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，9月第一周也將在潭區舉辦，今年同樣有將近兩萬人報名參加，加上親人家屬同行及遊客，勢必造成日月潭區的交通高峰，呼籲前來日月潭周邊旅遊的遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢。

特別是9月4日萬人泳渡當天清晨6時至16時止，日月潭周邊道路實施單向管制，所有車輛依「順時鐘方向」行駛環湖公路，同時禁止所有車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，此外也禁止所有車輛由台21線中山路、中正路口（九龍路口）往水社方向行駛。

中秋節連假相關疏運措施、即時路況可至公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

日月潭中秋連假及萬人泳渡進行交通管制，建議民眾可分流前往旅遊，避開人潮最多的塞車時段。圖／公路總局提供
日月潭中秋連假及萬人泳渡進行交通管制，建議民眾可分流前往旅遊，避開人潮最多的塞車時段。圖／公路總局提供

日月潭 中秋節 塞車 連續假期

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