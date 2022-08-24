台中37家入選必比登！ 蔡其昌稱遺珠多「還很多美食沒被發掘」

米其林指南必比登推介名單昨天揭曉，台中有37家店家入選。立法院副院長蔡其昌今天表示，台中好吃的東西太多了，沒入選的不代表不好，有很多好吃東西等大家發掘。

蔡其昌今天上午出席台中市職業總工會勞工政策與勞動權益促進座談會，他接受媒體聯訪，關於米其林必比登推介名單是否有遺珠？蔡其昌表示，實在太多了，他在新書「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」中推薦許多餐廳，絕大多數都還沒入選必比登美食。

蔡其昌指出，必比登是一種標準，每個人心目中都有最喜歡的美食標準，他認為能夠入選必比登美食是一個榮譽，恭喜他們，但沒有入選的也不用太難過，因為好吃的東西真的太多了，有屬於自己喜歡的味道。

蔡其昌舉例自己喜歡的美食，有清水的米糕、紅豆餅、米苔目，大甲的水煎包，還有北屯的雞肉飯，第二市場也有很多小吃。他說，台中每個行政區好吃的東西太多，台中是個很有潛力的地方，可以稱作美食之都，有太多好吃的東西等大家去發掘。