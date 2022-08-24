快訊

馬鞍颱風外圍環流影響擴大 屏東台東豪雨、彰投雲大雨

重複感染為下波疫情特徵 指揮中心：下周單日恐突破3萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中37家入選必比登！ 蔡其昌稱遺珠多「還很多美食沒被發掘」

中央社／ 台中24日電
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為牛稼莊。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為牛稼莊。圖／台中市政府提供

米其林指南必比登推介名單昨天揭曉，台中有37家店家入選。立法院副院長蔡其昌今天表示，台中好吃的東西太多了，沒入選的不代表不好，有很多好吃東西等大家發掘。

蔡其昌今天上午出席台中市職業總工會勞工政策與勞動權益促進座談會，他接受媒體聯訪，關於米其林必比登推介名單是否有遺珠？蔡其昌表示，實在太多了，他在新書「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」中推薦許多餐廳，絕大多數都還沒入選必比登美食。

蔡其昌指出，必比登是一種標準，每個人心目中都有最喜歡的美食標準，他認為能夠入選必比登美食是一個榮譽，恭喜他們，但沒有入選的也不用太難過，因為好吃的東西真的太多了，有屬於自己喜歡的味道。

蔡其昌舉例自己喜歡的美食，有清水的米糕、紅豆餅、米苔目，大甲的水煎包，還有北屯的雞肉飯，第二市場也有很多小吃。他說，台中每個行政區好吃的東西太多，台中是個很有潛力的地方，可以稱作美食之都，有太多好吃的東西等大家去發掘。

關於，民進黨台中市議員江肇國在臉書（Facebook）朝聖米其林必比登美食，蔡其昌在底下留言「沒揪」（台語：沒有約），蔡其昌指出，美食人人愛，他從小就喜歡吃，所以也寫了一本台中的美食書，希望大家吃美食能夠呼朋引伴，城市的美食對城市行銷很重要，希望多點人揪他吃台中美食。

台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為好先生。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為好先生。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為竹之鄉。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為竹之鄉。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為越南你好。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為越南你好。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為小初店滷肉販。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為小初店滷肉販。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為鳳記鵝肉。圖／台中市政府提供
台中今年在必比登推介餐廳中，共有6家餐廳新進榜，此為鳳記鵝肉。圖／台中市政府提供

蔡其昌 必比登

延伸閱讀

台中薪資六都墊底 蔡其昌提解方：提高產業附加價值

人類史上最大自救系統 文化大學號召「永續救地球」

距大選95天 蔡其昌爭取台中總工會支持：與勞工站一起

影／豐后參選11搶5大爆炸 蔡其昌籲：唯一支持綠這2席

相關新聞

台中37家入選必比登！ 蔡其昌稱遺珠多「還很多美食沒被發掘」

米其林指南必比登推介名單昨天揭曉，台中有37家店家入選。立法院副院長蔡其昌今天表示，台中好吃的東西太多了，沒入選的不代表...

台南雙警命案偵破啟示 彰化萬隻「天眼」盯治安

路口監視器已成為維護治安及交通的利器，尤其在台南雙警命案更是破案的重要關鍵。彰化縣也建置了「天眼防衛網」監視系統，至今累...

彰化「鐵板路」20年凹陷鏽蝕 今年意外頻傳

彰化縣田尾鄉北鎮村平和路二段有一段超過1公里的「鐵板路」，居民說，當年因路幅小危險，而在水溝加蓋，但20年來已凹陷鏽蝕，...

超低價！台中市天津路曬衣節 26日起一連舉辦3天

台中市天津路一年一度的曬衣節活動26日起一連舉辦3天，現場以超低價的特賣方式，設置100元與200元春夏過季服裝特賣區，...

搶救后里馬場、大安濱海園免養蚊 議員籲市民免費入場

后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館是台中市政府三大觀光OT案，但已營運的馬場與濱海泳池變成「蚊子館」市議員楊典忠表示，3...

台中機車下鄉考照方便港區民眾 9成考生是大學生

台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照服務，今天在沙鹿的台中勞工育樂中心舉辦，131人報名，9成是大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。