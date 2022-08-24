快訊

「我的老闆」坐牢了：大馬前首相貪汙判刑12年

警語出驚人「他必須死」！陳文茜憶警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

大同曾想公開徵總經理 內部山頭林立使林郭勢力伺機再起？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救后里馬場、大安濱海園免養蚊 議員籲市民免費入場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠籲后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館優惠市民免費，搶救蚊子館。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠籲后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館優惠市民免費，搶救蚊子館。記者陳秋雲／攝影

后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館是台中市政府三大觀光OT案，但已營運的馬場與濱海泳池變成「蚊子館」市議員楊典忠表示，3處觀光OT案優惠誘因不足，連市民都乏人問津；另海洋生態館因流標6次開幕延宕，他質疑海線觀光發展停滯，他建議比照市長盧秀燕4年前提出市民參觀花博免費政策，提高人氣。

觀光旅遊局長韓育琪表示，后里馬場營運廠商自行提供后里豐原民眾免費入園，並未列入招標文件中的回饋項目，大安濱海樂園游泳池免費開放，還蠻受歡迎的；海洋生態館廠商提出設籍清水、梧棲居民享優待票，中秋節開放免費入館參觀。

楊典忠表示，后里馬場及其中花舞館OT案，去年11月6日開園已成蚊子館，試營運期間只提供后里、豐原居民免費；大安濱海樂園游泳池雖免費，但宣傳不足影響游泳池使用人數；清水海洋生態館OT案，至今尚未完工開幕，但僅提供清水與梧棲民眾優惠，對他區市民沒有誘因。

楊典忠說，台中4年前舉辦2018花卉博覽會，盧秀燕當時還是市長候選人，她提出台中花博所用的經費，市府出43億餘元，要求市民直接用身分證不限次數、不限日期、免費參觀花博。反觀后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館OT案，市府應該站在台中市民立場，市民限定免費參觀。

副市長陳子敬則說，后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館得標廠商有營運成本壓力，如果一下子開放那麼多可會吃不消，等正式開放營運後，視營運狀況再與廠商洽談。

楊典忠表示，一樣有簽約、市府出資建設、希望台中市政府觀光旅遊局站在市民立場，提振台中市觀光發展與在地認同，如果連自己台中市民都不進去台中市的觀光景點打卡，那怎麼會吸引外縣市或外國旅客來呢?他要求市府觀旅局研擬與廠商協商。

后里馬場 台中市 蚊子館

延伸閱讀

3個L交錯而成！日本岩國市清水模住宅

台中大安農會百周年新品發表 限量販售百周年紀念酒

圖書館便斗、洗手台太高對兒童不友善 台中：逐步改善

鯨豚海龜纏網令人心疼 中市網具回收落後議員催改善

相關新聞

台中機車下鄉考照方便港區民眾 9成考生是大學生

台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照服務，今天在沙鹿的台中勞工育樂中心舉辦，131人報名，9成是大...

超低價！台中市天津路曬衣節 26日起一連舉辦3天

台中市天津路一年一度的曬衣節活動26日起一連舉辦3天，現場以超低價的特賣方式，設置100元與200元春夏過季服裝特賣區，...

搶救后里馬場、大安濱海園免養蚊 議員籲市民免費入場

后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館是台中市政府三大觀光OT案，但已營運的馬場與濱海泳池變成「蚊子館」市議員楊典忠表示，3...

韓劇影響浪漫鮮豔草花受歡迎 花農栽培草花拓市場

近幾年台灣年輕人看韓劇影響下，浪漫且顏色鮮豔的草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇希望台灣花卉能永續發展，他開始種亮麗，單價低...

南投5派出所合署辦公 警局長：非裁撤

南投縣警局將對偏遠地區派出所警力整併，地方傳出將「裁撤派出所」。南投縣警察局長黃永志澄清表示，是為了配合新修訂的公務員服...

小人物大故事／攝影達人當消基會志工 用鏡頭伸張正義

52歲的莊家和平日經營助聽器，假日是攝影達人，因母親是1979年中部米糠油事件受害者，加上2014年國內塑化劑等食安事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。