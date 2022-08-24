搶救后里馬場、大安濱海園免養蚊 議員籲市民免費入場

后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館是台中市政府三大觀光OT案，但已營運的馬場與濱海泳池變成「蚊子館」市議員楊典忠表示，3處觀光OT案優惠誘因不足，連市民都乏人問津；另海洋生態館因流標6次開幕延宕，他質疑海線觀光發展停滯，他建議比照市長盧秀燕4年前提出市民參觀花博免費政策，提高人氣。

觀光旅遊局長韓育琪表示，后里馬場營運廠商自行提供后里豐原民眾免費入園，並未列入招標文件中的回饋項目，大安濱海樂園游泳池免費開放，還蠻受歡迎的；海洋生態館廠商提出設籍清水、梧棲居民享優待票，中秋節開放免費入館參觀。

楊典忠表示，后里馬場及其中花舞館OT案，去年11月6日開園已成蚊子館，試營運期間只提供后里、豐原居民免費；大安濱海樂園游泳池雖免費，但宣傳不足影響游泳池使用人數；清水海洋生態館OT案，至今尚未完工開幕，但僅提供清水與梧棲民眾優惠，對他區市民沒有誘因。

楊典忠說，台中4年前舉辦2018花卉博覽會，盧秀燕當時還是市長候選人，她提出台中花博所用的經費，市府出43億餘元，要求市民直接用身分證不限次數、不限日期、免費參觀花博。反觀后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館OT案，市府應該站在台中市民立場，市民限定免費參觀。

副市長陳子敬則說，后里馬場、大安濱海樂園、海洋生態館得標廠商有營運成本壓力，如果一下子開放那麼多可會吃不消，等正式開放營運後，視營運狀況再與廠商洽談。

楊典忠表示，一樣有簽約、市府出資建設、希望台中市政府觀光旅遊局站在市民立場，提振台中市觀光發展與在地認同，如果連自己台中市民都不進去台中市的觀光景點打卡，那怎麼會吸引外縣市或外國旅客來呢?他要求市府觀旅局研擬與廠商協商。