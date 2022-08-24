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台中機車下鄉考照方便港區民眾 9成考生是大學生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照，今天在沙鹿的勞工育樂中心辦理。圖／清水合作農場提供
台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照，今天在沙鹿的勞工育樂中心辦理。圖／清水合作農場提供

台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照服務，今天在沙鹿的台中勞工育樂中心舉辦，131人報名，9成是大學生，希望暑假期間考上機車駕照，開學後可合法安心騎車。

為方便港區的民眾在地考取機車駕照，台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照，已辦理15年，今天在勞工育樂中心辦理。

包含識字及不識字的民眾都可報考，學生、家庭主婦、勞工和新住民及外籍人士，年滿18歲持身份證或居留證均可報考，外籍人士只要當場聲明要以其本國語言文字筆試，台中區監理所都配合，這次有一位自南韓的新住民（LEE VU YEON），以英文的題庫高分通過筆試。

考照服務由清水合作農場場長鄭明峰說明考試流程，包括道安講習、筆試、路考及領取駕照等的詳細過程、注意事項，議長張清照和台中市勞工局就服處長李美麗今天到場，祝考生都順利考取駕照。

台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照，今天在沙鹿的勞工育樂中心辦理。圖／清水合作農場提供
台中市議會張清照議長服務處與清水合作農場共同辦理的機車考照，今天在沙鹿的勞工育樂中心辦理。圖／清水合作農場提供

駕照 台中市 新住民

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