「相揪灣一夏」桌遊體驗營 來台南與蟹蚌對戰

暑假進入尾聲，為讓孩子有個難忘的回憶，台南市南區區公所將於27日上午10時在灣裡活動中心辦理「相揪灣一夏」南區親子桌遊體驗營，提供合作競賽等10多款桌遊，可透過遊戲和海洋生物對戰，適合親子共樂，要把握機會。

區長蕭琇華表示，現在3C產品普及，長時間使用易導致孩子許多負面的影響，並造成學習力下降。希望透過親子桌遊，結合南區社區營造特色、文化等元素，遊樂之餘兼具推廣在地文化及提升思考與創意，也讓親子間有更多互動交流，病增進語言表達跟學習力。

桌遊近年來相當盛行，不同主題、類型的遊戲機制，玩法千變萬化，更有多款融入台灣地方背景的遊戲，不僅好玩，還能從中獲取知識，區公所也利用現有桌遊結合在地特色。例如「深水擂台」是以海洋生物為假想的對戰遊戲，加入南區鯤喜灣濱海出沒的魚種，提供真實且豐富的生物與海洋知識。

「作伙來辦桌」則是設定總鋪師料理的卡牌蒐集桌遊，現場除了展示灣裡美食，參加者還有機會透過遊戲品嘗在地的美食。採線上報名，不僅免費還有限量體驗贈品，想要來點特別的親子桌遊體驗，就趕緊到https://reurl.cc/4p3Dp2報名。