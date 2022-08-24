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韓劇影響浪漫鮮豔草花受歡迎 花農栽培草花拓市場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影
因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影

近幾年台灣年輕人看韓劇影響下，浪漫且顏色鮮豔的草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇希望台灣花卉能永續發展，他開始種亮麗，單價低、年輕人消費得起的草花，希望台灣花卉產業更有希望。

羅弘奇在后里種花20多年，國際化經營，投入百合切花與伯利恆之星切花、百合繁殖等工作，將后里百合產業推向高峰，他在后里種百合，目前種植面積3公頃，原本種7公頃、一年生產120萬支百合，他說從進口百合種球量來看，台灣百合使用量在下滑，因為年輕人和年輕花藝師對百合花較無感，而百合多使用在傳統祭祀和拜拜或活動上，網紅和網美喜歡用乾燥花。

他開始嘗試種草花，雖然夏天病蟲害多，他種草花不噴農藥，羅弘奇說，這幾年花藝師喜歡流行的草花，他開始種植草花，例如白色萬壽以前少人種，且這種萬壽菊沒有味道。

以水晶花為例，乾燥還能賣，他說以前水晶花多從日本或荷蘭進口，種植在溫度較低環境才能生長好，他種的台南三號整年都是採收期，耐熱，適合台灣高溫氣候。

羅弘奇表示，因為花藝師的一段話啟蒙他，未來花卉花藝要走向輕量化，不像百合般的笨重，要百搭，和各種花卉都能搭配，還要耐儲運，儲在田間或農民家、冷藏間，可運到更遠的地方，他希望推動在國外有競爭力的花卉，讓台灣花卉出口也更有競爭力，再推展到國外。

因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影
因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影
因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影
因韓劇影響，浪漫鮮豔草花受歡迎，台中后里花農羅弘奇栽培草花拓市場。記者游振昇／攝影

后里 競爭力 網紅

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