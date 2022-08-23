彰化縣長王惠美拚社福政績 選前設社區關懷據點沒上限

彰化縣人口高齡化，二水鄉聖化社區發展協會、田中鎮中潭社區發展協會今天分別成立第316及317個社區關懷照顧據點，可能年底五合一選舉逼近，縣政府以每周成立1至2個據點的速度向前衝，朝向一村里一社區關懷照顧據點的目標邁進。

彰化縣589個村里，縣政府配合中央「一村里一社區關懷照顧據點」政策，4年前約150處，今再成立兩處，設置率為53.8%。縣長王惠美前往二水鄉聖化、田中鎮中潭的社區關懷照顧據點贈匾致賀，再度向全縣尚未設置據點的村里喊話，請村里提供合適地點，縣政府和中央補助經費設置據點讓長者在社區健康老化。