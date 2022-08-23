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彰化縣長王惠美拚社福政績 選前設社區關懷據點沒上限

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉聖化社區關懷據點供餐，也提供卡拉OK歡唱和體適能課程。圖／縣府提供
彰化縣二水鄉聖化社區關懷據點供餐，也提供卡拉OK歡唱和體適能課程。圖／縣府提供

彰化縣人口高齡化，二水鄉聖化社區發展協會、田中鎮中潭社區發展協會今天分別成立第316及317個社區關懷照顧據點，可能年底五合一選舉逼近，縣政府以每周成立1至2個據點的速度向前衝，朝向一村里一社區關懷照顧據點的目標邁進。

彰化縣589個村里，縣政府配合中央「一村里一社區關懷照顧據點」政策，4年前約150處，今再成立兩處，設置率為53.8%。縣長王惠美前往二水鄉聖化、田中鎮中潭的社區關懷照顧據點贈匾致賀，再度向全縣尚未設置據點的村里喊話，請村里提供合適地點，縣政府和中央補助經費設置據點讓長者在社區健康老化

王惠美提到二水鄉每一百人就有28名65歲以上長者。二水鄉長蘇界欽說，二水是偏鄉，人口老化非常快，縣政府廣設社區關懷據點可讓長輩走出來。田中鎮中潭社區發展協會理事長蕭許慧瓊表示，中潭里的據點設計很多活動，包括美術老師教導畫畫、體適能老師教導活動筋骨，田中鎮農會志工教做點心，長者都很喜歡到據點上課。

彰化縣田中鎮中潭社區有體適能課程活絡長者筋骨。圖／縣府提供
彰化縣田中鎮中潭社區有體適能課程活絡長者筋骨。圖／縣府提供

老化 王惠美 彰化

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