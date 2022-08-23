快訊

向殺警案殉職警家屬致歉 蔡總統：改善制度保障警員執勤安全

殺警案「他」最倒楣…爆料師遭出征哭笑不得 阿嬤怨：誰來洗門風？

因言獲罪被判18年 「大陸前地產大亨」任志強入獄照首度曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化傑出歌仔戲團挑戰禁忌 新編大戲等你來解謎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陳麗香歌仔戲首度挑戰禁忌，尼姑產子會曝光嗎？就等觀眾來探尋結果。圖／彰化縣文化局提供
陳麗香歌仔戲首度挑戰禁忌，尼姑產子會曝光嗎？就等觀眾來探尋結果。圖／彰化縣文化局提供

一連7年入選彰化縣傑出演藝團隊的陳麗香歌仔戲團，因COVID-19疫情蟄伏一年，今年重新出發即推出好戲「雙遊庵」，邀請傳藝金曲得獎人柯銘峰擔任音樂設計，觀眾將看到定調表現劇情與古典戲劇音樂的雙特色大戲。

「雙遊庵」改編自中國清代彈詞作品「玉蜻蜓」，內容觸碰時至今日都是禁忌議題的尼姑生子。雙遊庵前半段演出蘇州秀才金桂生與友人結伴踏春，到庵堂一遊遇上已出家的舊情人王志真，雙方違背禮俗展開禁忌之愛，王志真有孕被尼姑庵住持透過關係送到徐府待產；後半段是王志真的兒子被徐家收養，命名徐元章，長大中舉累官至蘇州知府，徐府暗中構陷王志真，徐元章查問得知王志真才是他的生母，母子如果公開相認，王志真觸犯戒律與不倫戀將曝光。

陳麗香歌仔戲團1990年成立，致力融合現代劇場形式，既要演出不但具備鄉土的親切感，也融入現代劇場專業技術，「雙庵遊」著重各角色的內心戲，講究演員細膩做工，所以邀請傳藝金曲獎得主柯銘峰擔任音樂設計。柯銘峰表示，傳統文戲特別注重「唱、念、作、表」，他與製作團隊針整齣戲的演唱曲調、襯樂與編腔溝通數次，定調這齣劇的音樂風格與劇情走向。

想知道雙遊庵的結局，可在今（111）年8月27日、28日前往員林演藝廳小劇場一窺究竟，票價分為100元、300元，購票相關資訊可洽兩廳院文化生活售票網。

歌仔戲 彰化

延伸閱讀

漁貨外銷受衝擊 彰化漁會促銷買600元抽200元農遊券

彰化議員第七選區綠營恐三腳督 保持現狀添變數

和運租車攜手HOT大聯盟 推動劇場藝術前進偏鄉

彰化也曾2警中彈1死1癱瘓10年亡 凶犯都判無期刑

相關新聞

南投縣加強開學前學童施打加強劑 國中小接種率近九成

今年的暑假將近尾聲，新的學期也即將在8月30日開始，南投衛生局統計縣內學童接種COVID-19疫苗高於全國平均數，局長陳...

彰化縣長王惠美拚社福政績 選前設社區關懷據點沒上限

彰化縣人口高齡化，二水鄉聖化社區發展協會、田中鎮中潭社區發展協會今天分別成立第316及317個社區關懷照顧據點，可能年底...

桃園台南出現新交通號誌 中市議員質詢大家猜不透

台中市議會交通地政業務質詢，民進黨議員聯合質詢，指出台中市有多處有需求，卻無法設置左轉燈的路口，建議市府交通局比照桃園，...

彰化傑出歌仔戲團挑戰禁忌 新編大戲等你來解謎

一連7年入選彰化縣傑出演藝團隊的陳麗香歌仔戲團，因COVID-19疫情蟄伏一年，今年重新出發即推出好戲「雙遊庵」，邀請傳...

中市自行車嘉年華缺「鐵騎聖城」甲安埔 當地批荒謬

台中市20日起推動2022自行車嘉年華，建議5條路線邀民眾體驗綠色旅遊。市議員施志昌與林祈烽質疑，台中市政府將甲安埔定位...

聖石前辦歲時祭儀 向祖靈報告泰雅運動會明登場

第10屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，今年由南投仁愛鄉主辦，今天在活動前舉行「歲時祭儀」向泰雅祖靈報告3天賽事將開始，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。