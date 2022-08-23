彰化傑出歌仔戲團挑戰禁忌 新編大戲等你來解謎

一連7年入選彰化縣傑出演藝團隊的陳麗香歌仔戲團，因COVID-19疫情蟄伏一年，今年重新出發即推出好戲「雙遊庵」，邀請傳藝金曲得獎人柯銘峰擔任音樂設計，觀眾將看到定調表現劇情與古典戲劇音樂的雙特色大戲。

「雙遊庵」改編自中國清代彈詞作品「玉蜻蜓」，內容觸碰時至今日都是禁忌議題的尼姑生子。雙遊庵前半段演出蘇州秀才金桂生與友人結伴踏春，到庵堂一遊遇上已出家的舊情人王志真，雙方違背禮俗展開禁忌之愛，王志真有孕被尼姑庵住持透過關係送到徐府待產；後半段是王志真的兒子被徐家收養，命名徐元章，長大中舉累官至蘇州知府，徐府暗中構陷王志真，徐元章查問得知王志真才是他的生母，母子如果公開相認，王志真觸犯戒律與不倫戀將曝光。

陳麗香歌仔戲團1990年成立，致力融合現代劇場形式，既要演出不但具備鄉土的親切感，也融入現代劇場專業技術，「雙庵遊」著重各角色的內心戲，講究演員細膩做工，所以邀請傳藝金曲獎得主柯銘峰擔任音樂設計。柯銘峰表示，傳統文戲特別注重「唱、念、作、表」，他與製作團隊針整齣戲的演唱曲調、襯樂與編腔溝通數次，定調這齣劇的音樂風格與劇情走向。

想知道雙遊庵的結局，可在今（111）年8月27日、28日前往員林演藝廳小劇場一窺究竟，票價分為100元、300元，購票相關資訊可洽兩廳院文化生活售票網。