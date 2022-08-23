中市自行車嘉年華缺「鐵騎聖城」甲安埔 當地批荒謬

台中市20日起推動2022自行車嘉年華，建議5條路線邀民眾體驗綠色旅遊。市議員施志昌與林祈烽質疑，台中市政府將甲安埔定位為「鐵騎慢活聖城」但自行車嘉年華竟獨漏甲安埔的自行車路線。觀旅局長韓育琪表示，會盡速補列，以清水高美濕地路線延伸到甲安埔，讓大家看見甲安埔農村之美。

台中市觀旅局自8月20日至9月10日推出「2022台中自行車嘉年華」，只要透過打卡任務，可取得店家優惠與抽獎機會，推廣自行車道、在地店家，促進當地經濟。規劃路線，長度從2.4公里到15.8公里不等，有台中城中城路線（台中公園周遭）、草湖溪自行車路線（大里）、潭雅神自行車路線、高美濕地自行車路線、東后豐自行車路線。

施志昌說，大甲是台中自行車產業上中下游聚集地，自行車在甲安埔發展有重要意義，甲安埔有多條自行車路線，如甲后線自行車道、台中市濱海自行車道大甲段與大安段、環1-4中臺濱海支線、大甲鐵砧山挑戰行自行車道。

當地除了市定古蹟日南車站，還有甲后線經過的忘憂谷、大甲鐵砧山挑戰型自行車道連串連雕塑公園、星光露營區、黑色板岩劍井步道及永信運動公園等景點，難道不值得民眾體驗嗎？甲安埔很多酒莊、休閒農場難道不值得推廣旅遊嗎？

觀旅局長韓育琪趕緊說，此次活動5條路線分布在台中山海屯區，感謝議員提醒，會馬上要求活動廠商，透過高美濕地的路線延伸至甲安埔自行車路線。