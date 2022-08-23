兩腳合併抱嬰兒 醫提醒當心髖關節發育不良

嬰兒的髖關節，能夠正常發育成大人的髖關節，出生後的前四個月，是很重要的時期。醫師表示，抱姿或包覆不正確，會造成嬰兒髖關節發育不良，未來可能長短腳、動作發展遲緩；兩隻腳抱著合併在一起抱著、背著，或是兩隻腳併攏的方式包覆著，這都是禁忌且不好的NG姿勢。

彰基醫學中心骨科部副主任暨彰基兒醫兒童骨科主任王偉勛醫師表示，髖關節發育不良分為三個等級，第一是凹窩發育不太好、太淺而覆蓋不夠；第二是「半脫位」，髖關節往外掉出來一半；第三是「脫臼」，髖關節整個掉出去；這三種情形都屬於髖關節發育不良，在台灣的發生率大約為千分之1.5。

家長可以居家理學檢查，像是在換尿布的時候，看寶寶雙腳是否對稱的張開、正常往內轉、往外轉。如果在醫院，醫師檢查髖關節，會將雙腳往後推、往上、往外推時，看髖關節有沒有脫臼、能否復位回來。

王偉勛指出，綜合危險因子比如說有臀位生產、家族裡發生髖關節發育不良、下肢看起來異常等，這些只佔所有髖關節發育的25%；如果經徒手檢查發現異常也只佔20%，有75至80%的嬰兒沒有危險因子，也沒有身體檢查異常，須依賴超音波找出來。

超音波檢查原則上是在嬰兒四個月大前找出髖關節發育不良情形，在六個月大前做治療，就有90%以上恢復正常及自然的髖關節發展，可以避免產生髖關節脫臼、長大後的髖關節覆蓋不好、容易產生早發性髖關節的疼痛，以及髖關節炎。