南投縣加強開學前學童施打加強劑 國中小接種率近九成

今年的暑假將近尾聲，新的學期也即將在8月30日開始，南投衛生局統計縣內學童接種COVID-19疫苗高於全國平均數，局長陳南松說，距離開學日不到一周了，請家長盡快帶符合接種資格的幼童及學童，前往各個合約院所接種疫苗，開學後才有適當的抵抗力，減低校園群聚疫情發生。

衛生局長陳南松表示，暑假將結束，111學年度上學期將於8月30日開學，因應新冠病毒變異株亞型疫情來襲，南投縣雖未出現搶打潮，但為避免感染後重症及減少兒童多系統發炎症候群（MIS-C），籲至11歲學生接種新冠疫苗，以提升校園群體免疫力，減少開學後校園疫情的發生，同時阻擋疫情擴大。

此外，若曾為確診者，即使是無症狀感染，建議自確診日起至少間隔3個月時間，再接種COVID-19疫苗；至於民眾關切6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗，中央預計本周才會分配到南投，衛生局表示第一批疫苗預計8月27日到貨，最快預計8月28日會釋出接種。