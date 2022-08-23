聖石前辦歲時祭儀 向祖靈報告泰雅運動會明登場

第10屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，今年由南投仁愛鄉主辦，今天在活動前舉行「歲時祭儀」向泰雅祖靈報告3天賽事將開始，並祈求豐收，國內9個泰雅族鄉耆老及代表也都到場，儀式莊嚴隆重，明天將移師埔里鎮場地互相競技。

仁愛鄉公所指出，泰雅族運動會11年前就是由仁愛鄉推動辦理，當時即受到全台9泰雅族鄉區熱烈支持，之後更輪流主辦，原本去年邁入第10年，按例又回到仁愛鄉辦理，未料卻因為疫情停辦，今年則視疫況復辦，但僅開放社會組參賽。

今年的泰雅族運動會暨傳統技藝競賽將在24日登場，並循往例在開賽前一天舉行歲時祭儀，全國9個泰雅族鄉區的代表和耆老今天齊聚在泰雅族人的發源地仁愛鄉發祥村的泰雅聖石前，向泰雅祖靈敬獻、感謝及祈佑。

而「泰雅歲時祭儀」活動先點燃峰火，再引燃聖火，仁愛鄉長張子孝和出席的鄉長區長、泰雅長輩手持聖火，在耆老祝禱率領下進場，環繞聖石一圈後，開始獻祭儀式，耆老主持獻酒、獻米、獻收成的儀式隆重而神聖。

仁愛鄉長張子孝說，今年全台9泰雅族鄉區，連同在地仁愛鄉共5位區鄉長出席，各族人耆老百餘人參加，今由耆老向祖靈敬獻由米酒、白米等祭品，報告為期3天的運動暨傳統技藝競賽明起登場，祈求賽事順利平安，並感恩保佑豐收。