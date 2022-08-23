影／中市每年1000萬人次租單車50%投保 議員：籲強制納保

台中市政府2019年7月以來，為租騎YouBike的民眾投保第三責任險及傷害險，保險率從2%提高到目前50%，仍有一半未完成登錄投保。市議員林祈烽說，接獲民眾陳情，指騎Youbike發生意外，但騎士未上官網登錄，無法理賠。林祈烽要求交通局設法將所有租借騎乘的民眾全部納保，讓租騎者有保障。

市府推動「iBike倍增計畫」到8月18日止，台中市YouBike 2.0啟用累計總站數1166站；從2014年試營運，統計到今天111年8月23日，累積騎乘人次5865萬8718人次，近幾年數量大增，每年近千萬人次。

政府交通局為使用YouBike民眾投保傷害險、第三責任險，只要在官網或Kiosk登錄個人身分資料，才能享有保險。交通局長葉昭甫說，只要新加入的Youbike會員，都可主動勾選傷害保險，多一份保障，但民眾第一時間登錄時，大多使用卡號和手機電話號碼，事涉個人人身險且涉及保險法，當事人須提供身分證等個資，才能受理。

議員林祈烽、施志昌進一步建議，台中市Youbike登錄會員，還有5成未重新完成登錄加保作業，既然是公共交通工具的一環，請交通局在網站公告一律將所有已加入會員的騎乘者都強制納入傷害保險，如有不同意的人可以向交通局或Youbike公司反映，由交通局或Youbike公司個別審核或排除。

交通局會再和微笑單車公司及保險業者討論，透過不同的納保系統，另活動宣傳時，讓租借自行車的民眾了解可以知道，只要一個小動作就能為自己的保險再加分。

林祈烽說，他曾要求交通局應全面對新登錄的會員或首次借車的民眾，全面強制納入傷害保險的範圍，交通局宣導讓民眾登錄確認，勾選所有登錄的借車卡片，以後不論用哪張卡片借車，都能享有傷害險的意外理賠，交通局均做到了，他表示肯定。