南投埔里水源地蓋親水公園 文化部會勘給建議

行政院長蘇貞昌日前會勘南投，指示文化部協助台灣自來水公司及埔里鎮公所將埔里水道水源地打造為親水共融公園，該部文資局已派員勘查，公所表示，針對園區內建築及水利設施，該局建議台水及公所採原樣修復，並補充導覽解說牌示。

埔里鎮公所指出，「埔里水道水源地」於1923年興建，是由「台灣水道之父」濱野彌四郎技師親自調查設計，也是當地最早的民生用水建設，而當年的水源地常有小學生遠足、戲水，因此在當地「四、五年級」民眾印象中是「快樂的游泳場」。

但隨時代演進，水源地於1970年代移撥給台水，台水以「水源重地」為由封閉，百年前的水道設施也因水質安全要求提升停用；但公所認為，水源地占地3.2公頃，又是鎮內活歷史，荒廢閒置近半世紀太可惜，努力爭取活化，終獲中央同意。

埔里鎮長廖志城說，有鑑於水源地早期是孩子們的自然公園，因此提案規畫打造一座結合生態、文化、休憩及觀光的親水共融公園，為降低開發並保護文物資產，將避免使用過多的人造設施與及罐頭遊具，盡可能的以最原始的方式來營造公園。

文化部文資局昨也依蘇揆指示派員協助台水及公所營造水源地園區，公所今表示，經該局會勘建議，園區內部分木造建築因老舊傾倒或毀損，應設法採原貌修復，針對仍在使用且保存良好的自來水相關設施則需要補充相關解說導覽牌示。