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4000萬打造台中魅力社皮水岸廊道 明年8月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

台中市葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線土堤護岸年久失修，立委楊瓊瓔爭取4000萬元經費，重修270公尺長水路並營造水岸環境，打造「魅力社皮水岸廊道」，預計明年8月完工打造神岡區的「三角川」。

西汴幹線社皮分線流經台中市神岡區三角里，現況水路為土堤及砌石護岸，因年久失修，灌溉排水功能不彰。

今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，透過水道安全、友善生態、休憩水岸等三面向，打造「魅力社皮水岸廊道」。

農田水利署台中管理處表示，將重修270公尺長水路，並設置環狀親水步道及三角之心廣場，保留認列老樹與原生植栽，維持綠覆面積。

三角里長江炳煌表示，感謝楊瓊瓔10多年來奔走，成功爭取農水署經費支持，除了原有圳溝及小給辦理護岸工程改善外，周邊浮覆地也同意一併闢建水岸綠地，省下大筆土地徵收費用。

羅永珍表示，要為三角里增設水岸綠地，「我們台中有綠川、柳川，神岡要打造三角川！」羅也建議增設座椅、照明設施及廁所方便民眾使用。

楊瓊瓔說，此改善工程總長270公尺，不僅解決小給水路佔用民地問題，還地於民，解決水路堵塞問題，主幹線砌石護岸崩塌也一併改善，更提供社區居民水岸綠地休憩運動，她會督促農水署在今年年底前開工，期待明年8月完工，呈現「魅力社皮水岸廊道」。

今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍舉行「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」施工前說明會，投入4000萬元經費，打造「魅力社皮水岸廊道」。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台中市

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