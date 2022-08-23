國寶魚棲地遭塑膠微粒汙染 雪霸：將研商是否長期監測

綠色和平今天發表重要保育類動物與棲地被塑膠汙染現況，其中櫻花鉤吻鮭的棲息河川和食物也已受塑膠汙染；雪霸國家公園管理處針對這項調查提出說明，強調對鮭魚復育工作長期監測已近20年，是台灣溪流研究最詳細完整地區，塑膠微粒研究近期受全球重視，是否列入國寶魚棲地長期監測，雪霸處將與專家學者研商，呼籲入園遊客能儘量減少使用塑膠產品，保留美好環境給下一代。

綠色和平指出，調查團隊於七家灣溪流域及所採集到的水棲昆蟲體內發現塑膠微粒蹤跡，水棲昆蟲作為櫻花鉤吻鮭的主要食物來源，但每隻水棲昆蟲就含有 2.77 個微塑膠，以此推論，櫻花鉤吻鮭從棲地或食物鏈累積攝入微塑膠的風險都大大提升。

雪霸管理處指出，櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種汙染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，雪霸國家公園管理處成立後接手辦理鮭魚復育工作28年，鮭魚數量已增至1萬2000多尾，並在大甲溪上游的9條溪流生存及繁衍。

雪霸處指出，大梨山地區的農藥、垃圾、汙水等汙染問題存在已久，雪霸處從2006年起將國寶魚向歷史溪流的上游放流，也是為避開汙染源及分散風險，目前各上游段的復育狀況，應尚能因應環境問題。雪霸處成立後進行鮭魚復育工作，包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，且對於棲地重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測，資料累積近20年，應是台灣溪流研究最詳細完整地區，各界如有任何相關鮭魚保育研究都歡迎加入。由於塑膠微粒研究近期受全球重視，是否列入國寶魚棲地長期監測，雪霸處將與相關專家學者研商。