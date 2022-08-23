中市強化社安網服務 盧秀燕：跨局處、跨域整合服務

台中市2018年推動社會安全網第一期基礎建構計畫，服務從個人轉為家庭，2021年開始第二期服務深化計畫。台中市長盧秀燕今表示，第二期社安網特色是跨局處、跨域整合服務，公私互相合作，才能事先預防處理及事後輔導協助。市府持續增補人力、努力提高預算，盼建立綿密的社安網，有效率且適宜的工作分配，才能長久服務。

盧秀燕強調，社安網是市府重要施政項目之一，市府各局處將加強宣導，包含精神障礙民眾發生狀況，市府有完整協處、安置措施、社區式家事商談服務，登記離婚家戶子女照顧諮詢等完善服務，讓民眾清楚了解相關便民服務。

社會局長彭懷真表示，第一期計畫從2018年推動，介入焦點從個人轉變為家庭，建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，也簡化受理窗口等。此外，每4個月召開1次社會安全網推動會報會議，邀集外聘委員一同研商重要專題及策略。

彭懷真說，第二期計畫從2021年至2025年推動四大策略，策略一針對一般、脆弱家庭擴增服務資源，如脫貧措施、社區式家事商談服務、社區療育服務及少年服務方案等； 策略二結合公衛醫療資源發掘危機家庭的潛在兒虐案件，擴充兒少家外安置資源；策略三為強化精神疾病及自殺防治服務，布建社區心理衛生中心等措施；策略四加強司法心理衛生服務，如監護處分個案分級、分流處遇及定期評估執行成效，建立社區銜接機制。

社會局指出，第二期策略一成效上，脆弱家庭服務3個月後案件被通報保護案件比率2.23%，低於中央標準7%；此外，透過社工關懷訪視輔導，協助排除存款障礙，兒童及少年未來教育與發展帳戶穩定存款率達82.31%，高於中央標準82%；為協助就業條件不利人口穩定就業，由社工結合就業輔導員共案服務，促進弱勢人口穩定就業，服務比率84.5%，也高於中央標準65%。而策略二將專精式服務再深化。

策略三成效上，2022年已布建完成3處社區心衛中心，並與8家醫院合作推動「111年度疑似或社區精神病人照護優化計畫」；策略四則對於施用毒品列管個案，台中市2022年追蹤輔導涵蓋率為96.94% ，達中央111年目標85%以上。

衛生局長曾梓展表示，藥癮部分，透過各局處體系完整規劃及網絡合作，透過努力提升戒癮服務可近性、出監個案銜接輔導、緩起訴個案輔導等，服務成效涵蓋率高達97%，再犯比率則降到6%，低於全國平均8.4%。