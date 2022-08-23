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台中業者、民代攜手送愛 200盒月餅溫暖低收入戶

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原在榮泉餅店發起「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動，與地方民代攜手將200多盒月餅送到弱勢戶手中，提早祝福中秋佳節快樂。圖／社皮里長涂力旋提供
豐原在榮泉餅店發起「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動，與地方民代攜手將200多盒月餅送到弱勢戶手中，提早祝福中秋佳節快樂。圖／社皮里長涂力旋提供

中秋佳節將近，有糕餅之鄉的豐原已經開始飄出月餅香，但仍有些中低收入戶家庭無法擁有這樣的小幸福。豐原榮泉餅店發起「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動，與地方民代攜手將200多盒月餅送到弱勢戶手中，提早祝福中秋佳節快樂。

今天上午，豐原區社皮慈濟城隍廟前，由榮泉餅行、豐原區社皮里辦公室、台中市議員張瀞分、立法委員江啟臣服務處共同舉辦「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動。

由豐原在地餅行贈送給200多中低收入戶，每戶一盒月餅，分別是社皮里的130盒、岸裡里與大社里合計100盒。

榮泉餅行店長蔡堃濠表示，自己的想法非常單純，因疫情影響，讓生活中較需幫助的人更艱辛，藉由月餅的意涵，讓他們能感受到節慶，達到拋磚引玉的效果。

張瀞分表示，新冠肺炎疫情衝擊社會已經2年，許多人生活都受到影響，非常辛苦，所幸有社會上各個愛心人士的捐助，圓每一個幸福。

豐原區社皮里里長涂力旋指出，榮泉餅店這段時間已經送出超過200盒的月餅，分別是大社里、岸裡里、社皮里，儘管疫情也影響到他們的生意，但對他們來說能夠為社會貢獻一點點心力，就已足夠。

豐原在榮泉餅店發起「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動，與地方民代攜手將200多盒月餅送到弱勢戶手中，提早祝福中秋佳節快樂。圖／社皮里長涂力旋提供
豐原在榮泉餅店發起「圓每一個幸福、愛心贈月餅」活動，與地方民代攜手將200多盒月餅送到弱勢戶手中，提早祝福中秋佳節快樂。圖／社皮里長涂力旋提供

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