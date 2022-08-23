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溪州焚化爐設備升級 單日垃圾處理量最多可達900噸

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
溪州焚化廠啟用20年，今年展開設備更新提高運轉效能。圖／彰化環保局提供
溪州焚化廠啟用20年，今年展開設備更新提高運轉效能。圖／彰化環保局提供

彰化縣溪州垃圾焚化廠已操作20年，操作管理去年重新招標，今年起操作業者利用4月及10月歲修期間進行設備升級，目前完成分爐管及節能設備更新，環保局統計今年5月至7月焚化廠操作數據較去年同期焚化量提升7.6%，每日垃圾量從最多處理量從860公噸提升到900公噸。

溪州焚化爐以處理彰化縣家戶垃圾為主，外界擔心運作20年的設備處理效能不如以往，彰化縣府環保局長江培根說，操作商在契約承諾履行功能驗證，以往焚化爐每年運轉率為88%，設備更新後可達91%，發電量也提升28%，相當於增加2488戶家庭全年用電量，處理每噸垃圾用電則減少5%。

江培根也說，3年前溪州焚化爐每日垃圾進場量為690公噸，但這幾年因為疫情，外食、餐廳和電商購物增加，包裝垃圾量變多，近期縣內每日進場垃圾量約為898公噸，溪州焚化爐經過今年4月第一次設備升級，每天可處理的最大容許量為900公噸，但也接近緊繃，盼疫情趨緩後民眾消費恢復以往，降低垃圾量。

江培根表示，今年10月歲修將提升污染防治設備，減少污染排放，預計設備升級需做到2025年止。估計焚化廠經5年升級整備及後續15年代操作，可減少縣庫支出也可增加收入，整體利益約33億8850萬元。

為讓廠商有誘因自主投資提升焚化廠效能及發電量，環保局這次在與操作商的合約設計上，新增績效獎勵措施，且升級整備費用由縣府出資，可效降低廠商承擔風險，去年2月「溪州焚化廠委託操作暨升級整備」以27.9億決標，決標價格創國內首件機關交付垃圾，廠商給付機關費用的先例。

溪州焚化廠啟動升級整備工作，利用4月歲修期間更換爐管增加效能。圖／彰化環保局提供
溪州焚化廠啟動升級整備工作，利用4月歲修期間更換爐管增加效能。圖／彰化環保局提供

焚化爐 疫情

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