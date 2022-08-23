影／原物料、工資漲工程又延期 小包商要求中止合約

一家承攬光田醫院向上院區新建醫院空調工程小包商，今天帶員工在醫院工地前拉白布條抗議指出，大包商工期已延誤一年，加上疫情與烏俄戰爭影響，原物料和工資都上漲，工程成本漲約三成，大包商日前沒收300多萬元保證金，小包商要求中止合約退還保證金，大包商強調，願意協商，一切照合約走。

小包商今天帶多名員工到光田醫院向上院區工地前拉白布條，他說，工程延誤小包商無法掌控，工程延期一年多，他們訴求是中止合約，退還保證金，上包商硬要小包商履行合約，他說，工程延誤是事實，不應沒收保證金300多萬元。

小包商說，去年6月3日，雙方簽完合約，合約中註明簽約起5日內進場，完工日為今年4月，但大包前置工程進度一延再延，遲至將近一年，並未依合約內容明載於一個月前書面通知小包要變更工期。

小包商表示，適逢新冠疫情發展加上烏俄戰爭引發原物料，工資上漲，等到工地可以讓他們進場時，已經是今年5月初，工程成本已上漲近三成，遠超過當時報價，如要持續施作完工，他們將虧損850萬元以上。

他說，今年5月初進場執行光田醫院風管工程時，多次跟現場大包的工地經理反映，因物料與工資已大幅上漲，他們已無法負荷此增加的工程成本，請求能與對方公司高層當面進行商議，尋求為持續執行工程的解決之道，對方電話回覆：「一切走法律程序」，小包無法當面協商，只能發函給對方公司，請求解除合約，未料尚在協商過程中，大包竟然在7月15日無預警下，將保證金325.5萬元從銀行取走，沒收公司營運周轉金，致小包在營運資金上遇很大困難。

小包商說，此舉讓他們資金調度不及，無法持續營運，也讓員工和下游小包員工數十人生計陷入危機，他請求大包商與業主光田醫院出面協商，歸還營運周轉金，仍未獲得回應，為了員工的生計，在求助無門下不得已發動抗爭 。

大包商公司一名副總經理今天接受記者訪問時說，開工會議記錄完工期限是今年11月，該公司願意協商，但需依法，對方請律師發函表明要中止合約，副總經理說，他們通知對方進場施工未獲回應，發二次律師函後才沒收保證金。

大包商今天發新聞稿說明，小包商開工應發函告知大包商，對方從未來函告知，且空調風管工程需在結構體完成後才能實際進場施作，完工期限還沒到，對方竟恣意拒絕履約，雙方間工程合約已載明，此案以總價決標，不得以物價漲跌之理由要求對方調整工程造價，對方今天竟以原物料及工資上漲為理由，任意要求調漲工程款，已違反雙方合約明文。