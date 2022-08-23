暑期各地疫情稍緩 衛生單位籲小心網路電子詐騙手段

南投縣暑期疫情稍緩，昨日公布確診人數降到276例，但衛生局長陳南松提醒民眾，近期常有來源不明的訊息透過簡訊、電子郵件、LINE通訊軟體，或是以Apple的iMessage傳送詐騙訊息，誘騙民眾至連結內釣魚網站輸入個資甚至銀行帳號等，請民眾務必提高警覺。

陳南松說，這些打著「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」、「防疫紓困補貼網路申領」作為誘餌，網路電子詐騙手段花樣百出，令不少民眾受騙上當，被騙取錢財，籲請提醒家中長輩，如有疑問請撥打刑事警察局165反詐騙諮詢專線；並強調民眾欲線上申辦防疫補償時，請直接洽辦南投縣社會及勞動處全球資訊網查詢（https://welfare.nantou.gov.tw/）或電洽：049-2238983。

南投衛生局統計，南投縣累計確診人數8萬1004例，4大鄉鎮確診人數中，以南投市的1萬9772例最高，其次是草屯鎮的1萬8119例，而埔里鎮也有1萬3456例，而竹山鎮控制在8147例。