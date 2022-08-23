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暑期各地疫情稍緩 衛生單位籲小心網路電子詐騙手段

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
衛生單位提醒民眾，使用家用快篩試劑時，切記要詳閱快篩試劑說明書，並依步驟正確操作。圖／南投衛生局提供
衛生單位提醒民眾，使用家用快篩試劑時，切記要詳閱快篩試劑說明書，並依步驟正確操作。圖／南投衛生局提供

南投縣暑期疫情稍緩，昨日公布確診人數降到276例，但衛生局長陳南松提醒民眾，近期常有來源不明的訊息透過簡訊、電子郵件、LINE通訊軟體，或是以Apple的iMessage傳送詐騙訊息，誘騙民眾至連結內釣魚網站輸入個資甚至銀行帳號等，請民眾務必提高警覺。

陳南松說，這些打著「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」、「防疫紓困補貼網路申領」作為誘餌，網路電子詐騙手段花樣百出，令不少民眾受騙上當，被騙取錢財，籲請提醒家中長輩，如有疑問請撥打刑事警察局165反詐騙諮詢專線；並強調民眾欲線上申辦防疫補償時，請直接洽辦南投縣社會及勞動處全球資訊網查詢（https://welfare.nantou.gov.tw/）或電洽：049-2238983。

南投衛生局統計，南投縣累計確診人數8萬1004例，4大鄉鎮確診人數中，以南投市的1萬9772例最高，其次是草屯鎮的1萬8119例，而埔里鎮也有1萬3456例，而竹山鎮控制在8147例。

陳南松並提醒民眾使用家用快篩試劑時，切記要詳閱快篩試劑說明書，並依步驟操作，採檢時雙鼻腔深度約2至2.5公分，等待時間約15至30分鐘，如快篩結果呈雙條線陽性，應將檢測卡匣上寫上檢測者姓名與採檢日期，並與健保卡放在一起拍照，透過電話視訊診療院所醫師進行診斷，即早隔離治療，避免發生家庭或職場群聚感染。各地訊診療醫療院所，可至南投衛生局網站查詢：https://reurl.cc/605NkZ。

衛生單位提醒民眾，近期常有來源不明的訊息透過簡訊、電子郵件、LINE通訊軟體傳送詐騙訊息。圖／南投衛生局提供
衛生單位提醒民眾，近期常有來源不明的訊息透過簡訊、電子郵件、LINE通訊軟體傳送詐騙訊息。圖／南投衛生局提供

衛生局 南投 快篩試劑

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