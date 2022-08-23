南投暴雨致湍流淘護岸 縣府跨處合籌746萬元改善

南投中寮以山坡地為主，農地多在野溪旁，但受近年極端氣候影響，午後常暴雨，湍流溪水沖刷溪床，甚至向下深淘永平、廣福、龍岩、清水等村部分野溪護岸基礎，造成農地流失、排水問題，也影響農路安全，縣府將籌措746.7萬元改善。

縣府指出，經居民陳情，縣長林明溱指示農業處、工務處合作，針對居民反映的廣福村中寮段91-2地號野溪、龍岩村加走寮野溪、永平村後寮溪及清水村5號產業道路旁排水溝共同會勘，並籌措經費進行野溪護岸或農路排水改善工程。

農業處表示，廣福中寮段野溪順流左岸因無構造物保護，邊坡土方流失，規畫施設長35米、高4.5米護岸、2座6米長固床工及7米排水溝，保護坡腳防止野溪沖刷，穩定邊坡土方，粗估經費約需166.7萬元。

而龍岩村加走寮野溪位在道路箱涵下游處，經湍流長期沖刷，箱涵基礎淘空、溪岸兩側邊坡裸露，土方易遭侵蝕流失，因此將斥資294萬元，於兩側施設合計約85米長護岸及2座固床工，以保護溪岸坡腳及農地安全。

工務處則表示，永平后寮溪區域排水左側為坡地，右側護岸高度僅2.5米，並於河彎處，溪水暴漲就溢流至鄰近農地，為此規畫將舊有165米長、2.5米高護岸再加高1米，左側增設3.3米高護岸，改善溪水溢流情形，約需經費136萬元。