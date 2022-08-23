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芬園社區牌綠豆椪年銷萬顆 今年每顆漲4元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」，今天開爐。記者林敬家／攝影
彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」，今天開爐。記者林敬家／攝影

彰化縣芬園鄉竹林社區老年人口多，每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」增加社區收入，這幾年受疫情影響，銷量減少，加上原料成本上漲，原本每顆36元的綠豆椪今年不得不調漲到40元。

竹林社區10多年前開始做綠豆椪，綠豆餡添加核桃、蔓越莓等，原本只是志工品嘗，久而久之鄰近社區也會訂購，甚至縣市也又訂單，社區的「古早味」逐漸有穩定客源。

竹林社區總幹事王碧玉說，10多名平均60多歲婆婆媽媽無償當志工製作綠豆椪，從一年幾百顆到現在每年中秋節前夕最好約像有近13000顆，即便疫情期間也有1萬顆左右，但比起以前，消費者精打細算，現在訂單來的較晚，今天才進行第一次開爐。

王碧玉表示，原本每顆36元的綠豆椪維持好幾年，但今年麵粉、紙盒漲價，為避免虧損，在產品維持好品質下，只好漲價，每年收入都是用在社區居民，尤其是老人福利和弱勢家庭上。

彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」增加社區收入。記者林敬家／攝影
彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」增加社區收入。記者林敬家／攝影
彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」增加社區收入。記者林敬家／攝影
彰化竹林社區每年中秋節前夕製作傳統「綠豆椪」增加社區收入。記者林敬家／攝影

中秋節 漲價

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