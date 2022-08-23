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青農分享創業 指出最大困境是沒農民「根本」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮青農共話學習成長講座今在鎮公所開講。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮青農共話學習成長講座今在鎮公所開講。記者簡慧珍／攝影

最近兩年內，中彰投青農人數增加約千人，彰化縣溪湖鎮青農共話學習成長講座今天溪湖鎮公所開講，邀請取得產銷履歷和有機認證的青農分享經驗，縣政府農業處和台中區農業改良場派員說明青農的可利用資源，減少縮短自我摸索的冤枉路。

溪湖鎮公所和溪湖鎮農會攜手，在鎮公所三樓會議室合辦青年農民共話學習成長講座。彰化縣青年農民聯誼會溪湖分會黃富聰表示，今天參加的都是溪湖青農菁英，若對農務有任何疑問，他願當聯繫的橋梁和後盾，協助有志從事農業的青年早日步上軌道。

財團法人農業科技研究所產業發展中心育成輔導組專員林馬雯說，最近兩年內，中彰投青農人數從4千多人增至5千多人，增加約千人，成長25%，多數青農返鄉先從接家業入門，再從原有農地分割出一小塊試種有別於家業的農作物，青農很有想法也勇於嘗試，試種的農作物種類很多，因此講座安排經驗分享多種作物的栽種技巧。

縣政府農業處農業輔導科課員朱新庭說明青年創業輔導方案、青年職涯發展中心等內容，溪湖鎮長黃瑞珠也概略介紹溪湖鎮韭菜、苦瓜等多種農特產品，青農若想知道相關資訊，可洽詢鎮公所農業課。

杰爸農場青農黃瑞堯分享產銷履歷、草生栽培技、種植紅龍果和綠竹筍等經驗。上鉅農場青農賴承豐分享創業最大困境，租用農地創業，起步即因地主出售農地，他深切體會農地是農本的根本，洽詢有關單位運用青農低利貸款買農地，取得自有農地後一切重新開始，種植有機三色蘆筍、香瓜等農作物並申請有機認證。

彰化縣溪湖鎮青農共話學習成長講座，鎮長黃瑞珠和與會農民專心上課。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮青農共話學習成長講座，鎮長黃瑞珠和與會農民專心上課。記者簡慧珍／攝影

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