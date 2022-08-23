中彰和美大橋兩次流標 建設局：加碼1.85億再出發

台中大肚通往彰化的和美大橋，是台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美共同建設目標。市府今年6月上網招標，但2次流標，民進黨市長參選人蔡其昌批市府應檢討。建設局表示將調整招標策略，採購金額從27.95億元調整為29.8億元，增加1.85億元，如招標順利，可望今年10月決標。

台中市主辦「和美大橋」工程，分獲交通部及內政部補助款，地方自籌款由兩縣市平均分擔，市府與彰縣府共同規劃大肚端銜接文昌路二段、彰化和美端銜接省道台61乙線，鄰近國3和美交流道，完工後可縮短紓解大肚橋、中彰大橋的交通瓶頸，達成中彰30分鐘生活圈。

台中市府建設局長陳大田說，和美大橋工程6月下旬上網招標，歷經2次流標，市府團隊重新檢討並調整招標策略。陳大田說，當前營建環境條件不佳，國內重大工程多數流標，越巨額的採購越不易，面臨缺工與物價波動的挑戰，大型工程的長期成本風險考量更影響廠商投標意願。

這次建設局成立專案小組全面檢討預算書圖，包括工法條件、營建物價與施工經費等面向，將採購金額從27.95億元調整為29.8億元，增加約1.85億元，如招標順利，可望於今年10月決標。

大肚和美大橋總長約1690公尺、主橋長約1440公尺，是市府近年來經費規模最龐大，最長的建橋工程。