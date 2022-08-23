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中市國際旅網不見鎮瀾宮？觀旅局：再爭取經費建置

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員黃馨慧指出，市府在疫後觀光行銷應轉型，針對不同族群及網路社群，依特性發揮創意引客。記者陳秋雲／攝影
市議員黃馨慧指出，市府在疫後觀光行銷應轉型，針對不同族群及網路社群，依特性發揮創意引客。記者陳秋雲／攝影

台中市觀光局官網建置國際景點24小時即時影音服務，原有9處景點，但網上只剩「望高寮」「高美濕地」兩處。議員黃馨慧說，觀旅局說要加強數位行銷，但官網原有的逢甲夜市、大甲鎮瀾宮、科博館、新社花海、梧棲漁港、麗寶樂園及谷關溫泉，這些景點每年遊客逾200萬，為何官網都不見了？

市府觀光局表示，受限預算經費，無法完整建置台中景點數位影像，會再加強數位行銷。

因應疫後觀光重啟，市府協助業者轉型升級。黃馨慧質疑，觀旅局在數位行銷，雖建置FB 、IG、微博、Twitter等社群平台，卻看起來未按各類平台使用者屬性，鎖定目標發展不同的行銷策略，目前行銷影片內容及類型不分齡不分類，太過相同。

根據網路搜尋引擎調查，今年暑假，就有六成四國人安排國旅計畫，其中42.9%選擇住宿旅遊，最夯行程又以美食、欣賞自然景觀分居前二名。另選擇綠色交通，透過政策擬定、減少碳足跡，更是國際觀光趨勢。

民眾有強烈漫遊放鬆需求，為了迎接疫後觀光，各縣市都有在地指標特色景點黃馨慧說，除撒錢補助吸引遊客外，建議觀光局積極輔導業者升級轉型、加強數位行銷，讓台中與國際觀光趨勢接軌。

黃馨慧建議，觀光局有行政優勢，可整合並串連資源，包括鐵路客運、免費公車、微笑單車與台中捷運等交通網絡系統，連結生態、山林休憩，甚至將環境、社會、治理導入旅遊，不但可藉此打開台中觀光知名度，還能與國際觀光接軌，一舉二得。

觀光局 台中捷運 鎮瀾宮

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