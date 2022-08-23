弘光環安系師生食水嵙溪淨溪 共同守護新社白魚

弘光科技大學環境與安全衛生工程系弘愛服務隊參加新社區「守護白魚的故鄉」活動，師生昨天和今天與當地崑南社區發展協會、長輩、崑山國小的學生一起守護白魚，學生透過無人機操作、水質檢測說明、太陽能車組裝，宣傳愛護環境的重要性，共同守護新社地區二級珍貴稀有保育類野生魚類「台灣白魚」。

弘光科大環安系主任盧信忠表示，學校執行環保署計畫，落實大學社會責任，舉辦「無人機環境檢測飛行操作暨再生能源科技應用山海線營隊 」，參加崑南社區發展協會昨天和今天為期兩天守護白魚的故鄉活動。

他說系上過去參與當地社區活動，深入社區服務，了解社區需求，這次活動結合環保署計畫，參加當地特色活動，一起進行白魚復育，也宣導再生能源重要性。

環安系副教授陳俊元帶系上12位學生到新社，他說台中新社是白魚復育重要地區，另一處在南投埔里。新社食水嵙溪為白魚棲息地，需要乾淨水質，系上教學生如何檢測水質，學生參加活動也能發揮所學，和當地居民一起守護環境，身體力行愛護白魚，另外，捐贈5台無人機給當地崑山國小，讓學生學習用無人機認識自己的居住環境。

當地社區民眾、崑山國小學童，熱烈響應守護白魚活動，副教授陳俊元透過簡報，用水質檢測說明白魚棲息地的重要性，民翔環境生態研究公司董事長張集益也接著進行食水嵙溪魚類資源調查計畫生態教育的宣導。

環安系學生在崑南社區發展協會理事長廖銘洲的帶領下，到食水嵙溪畔清除兩岸雜草以及溪中的垃圾，學生帶手套、鐮刀，有人還背上了鋤草機、穿上青蛙裝，整理白魚的棲息地，再進行無人機操作環境宣導及太陽能車的組裝。

廖銘洲表示，辦活動要喚起民眾對環境保護的意識，尤其新社有珍貴的白魚物種，要更加珍惜，透過活動凝聚共識，這次弘光科大師生加入，用環境評估的方式，有科學的佐證，讓大家更了解白魚棲息在水質清澈的河川中上、游支流緩流或水潭的淺水區。