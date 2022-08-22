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彰化這款米蟬連6次精饌米獎 米屋今年再獲金銀雙獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣米屋企業今年一舉拿下台灣好米金質獎、台灣有機米組銀質獎，彰化縣長王惠美（左三)今天前往贈匾表揚。圖／彰化縣政府提供
彰化縣米屋企業今年一舉拿下台灣好米金質獎、台灣有機米組銀質獎，彰化縣長王惠美（左三)今天前往贈匾表揚。圖／彰化縣政府提供

彰化縣米屋企業今年一舉拿下台灣好米金質獎、台灣有機米組銀質獎，彰化縣長王惠美今天前往贈匾表揚，王惠美說，米屋已蟬連6次「精饌米獎」，與七百位農民契作高品質稻米，也發展智慧農業，讓彰化出的好米，已有世界級水準。

王惠美說，米屋企業再次榮獲「包裝米界的奧斯卡」精饌米獎的肯定，米屋董事長陳肇浩首先開始大量契作稻米，是最早進行智慧農業，監測土壤及雨量數據來生產稻米，目前契作稻米有1400公頃，約700位參與的農民也需要去上課，因此種出來的稻米品質很高。

王惠美說，契作稻米很有前瞻性，也非常有智慧，小包裝米更添加文創元素，增加稻米的價值，也讓契作農民有更好收入，過去，大家想要吃好米都會想到日本的進口米，現在，彰化有許多農產品都外銷到日本、美國、加拿大等地，彰化出的好米，已有世界級的水準。

米屋企業董事長陳肇浩說，米屋企業秉持「種好稻，吃好米，米好吃，稻好種」的產銷精神，把智慧農業導入到稻田管理，在農民的付出及政府的重視與鼓勵下，種出更高品質的稻米，讓智慧農業發揚到極致，並把台灣好米行銷到全世界。

二林鎮長蔡詩傑說，壽米屋能夠得獎很不容易，董事長媽媽已經65歲，還是會幫忙清理碾米的機械，有時候早上4、5點起床，可見打拚事業有辛苦的地方。壽米屋對於稻米的口味、蛋白質等要求，能符合大眾要求，相信未來也會持續得獎。

農糧署前署長李蒼郎說，農糧署自2016年舉辦精饌米獎的評審，壽米屋在第一年比賽的10個獎項中得到了5個，讓全國各地的米商吃醋，激勵大家進行改良，但壽米屋仍保持年年得獎，優秀成果大家有目共睹，最主要他的契作面積是全國最大，稻米的品質優秀則要歸功於農民的努力，再則主政單位的支持與鼓勵也很重要。

此次榮獲臺灣好米金質獎的「米屋CAS馥米」，米飯馨香怡人，口感細緻彈牙，甘甜回韻，展現熱飯軟、冷飯Q、煮粥綿密的多元變化，深受消費者喜愛。

彰化縣米屋企業今年一舉拿下台灣好米金質獎、台灣有機米組銀質獎，彰化縣長王惠美（左三)今天前往贈匾表揚。圖／彰化縣政府提供
彰化縣米屋企業今年一舉拿下台灣好米金質獎、台灣有機米組銀質獎，彰化縣長王惠美（左三)今天前往贈匾表揚。圖／彰化縣政府提供

稻米 農民

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