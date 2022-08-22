蔡其昌市政座談 承諾：當選市長將讓海線迎頭趕上市區

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在台中市沙鹿區鹿寮商圈舉辦市政座談會，呼籲大家讓海線子弟當市長，他當選市長將讓海線迎頭趕上市區，4年內捷運藍線動工，橘線等4條捷運一次核定，並推動鐵路環線「山手線」，有便捷的大眾運輸系統，海線才有便捷的未來。

蔡其昌也呼籲民眾用年底的選票支持被中國列為頑固台獨份子的蔡其昌，守護台灣的民主自由及子孫的未來，蔡其昌直指台中市長盧秀燕上任4年，海線沒有任何重大建設，市府對海線沒有任何的願景及規畫，他呼籲海線鄉親選一個自己的子弟，土生土長的蔡其昌帶領海線進步向前行，如果他當選市長，除了市區繼續發展，海線更要迎頭趕上，否則縣市合併只是從沙鹿鎮變成沙鹿區，人民的生活沒任何改變。

蔡其昌表示，他當選市長不僅讓捷運藍線速度加快，而且要一條公平正義的藍線，他說「不像盧市長在過去選舉期間路線黑白改，他們的人土地先買好了，這叫勾結」，他希望人民看到一條乾淨、正義、方便的捷運，除了捷運藍線，橘線也要延伸到海線，從梧棲漁港經清水到清泉崗國際機場，再到中科、西屯、逢甲，抵達台中火車站。

他說林佳龍時代推動的山手線，也會從中央要預算，將海線雙軌化、重要的地方高架化，並將大甲、外埔及后里銜接起來完成鐵路環線，因為有便捷的大眾運輸系統，海線才有便捷的未來。