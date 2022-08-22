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營養午餐「喊漲」民代要求吸收漲幅 中市府：可研議

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員何文海提到，調漲的午餐價格也不多，若漲的部分可以由市府概括承受，不要漲價，也是一樁美事；副市長令狐榮達回應，此案也可以研議。記者劉柏均／攝影
台中市議員何文海提到，調漲的午餐價格也不多，若漲的部分可以由市府概括承受，不要漲價，也是一樁美事；副市長令狐榮達回應，此案也可以研議。記者劉柏均／攝影

近期萬物皆漲，連帶影響國中小營養午餐也跟著「漲聲響起」，台中市議員何文海指出，台中營養午餐全面調漲，家長每學年將多負擔近千元，要求中市府教育局開源節流，至少為家長負擔部分漲幅；副市長令狐榮達表示，營養午餐為了維持品質，反應物價也不算不合理，市府吸收漲幅可以研議。

何文海以一年上課天數約200天計算，111學年度，家長將多負擔約900元，若以每餐50元計算，一年餐費高達1萬元，若家中有2至3名國中小學童，對家長將會是筆不小開銷。

何文海希望在萬物齊漲的狀況下，市府教育局能比照其他六都調幅與做法，例如高雄市府全面吸收調幅費用，桃園、台南不跟進調漲價，台南則有營養午餐專項費用結餘，為孩童與廚工加菜金補助，呼籲中市府應考察其他城市做法與團膳業者經營模式，開源節流為台中孩童們著想。

何文海認為，台中市長參選人蔡其昌表示，未來將施行免費營養午餐，過去就有議員計算過，市府有7、8億的預算浪費，只要在預算上節流，減少「放煙火式」的開銷預算，且與中央成「夥伴關係」，爭取更多預算，便可做到中小學營養午餐免費，若目前做不到凍漲，至少也為家長吸收一半的調漲差額，減緩負擔。

中市教育局長楊振昇提到，每間學校都有營養午餐委員會，裡面也有家長代表，學校會去討論每餐學生要花多少錢，以往都約40至45元，這學期每個學校，平均會漲了約4.5元，這部份我們都會尊重學校、家長討論的結果。

台中市副市長令狐榮達表示，營養午餐為了維持品質，或提供更好品質，反映一點物價也不算不合理，每個學校有委員會，包含教職員與家長會做討論，市府教育局還是都有補助；何文海提到，調漲的午餐價格也不多，若漲的部分可以由市府概括承受，不要漲價，也是一樁美事；令狐榮達回應，此案也可以研議。

營養午餐 教育局 台中市

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