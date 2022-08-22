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虧中市補助學生10元吃水果 議員：只吃到「香蕉的孫子」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
親民黨議員段緯宇質詢拿出小香蕉說，虧市補助，學生午餐只得到「香蕉的孫子」。記者陳秋雲／攝影
親民黨議員段緯宇質詢拿出小香蕉說，虧市補助，學生午餐只得到「香蕉的孫子」。記者陳秋雲／攝影

台中市府為國中小學生午餐加碼補助水果費一周10元，市議員段緯宇指學生反映水果品質不佳，他還秀出一根小蕉說學生只吃得到「香蕉的孫子」，連學生都不愛吃，這種補助有何用？他建議市府快推動午餐免費，統一管控質量。台中市教育局長楊振昇強調，會加強午餐品質，另補助學校午餐目前評估各種方案中。

台中市副市長令狐榮達說，政府的稅收應取之於民、用之於民，市政各項建設眾多，教育預算是市府算最大宗，免費午餐議題可研議，但作成重大政策前須多方設想。謹慎以對。

段緯宇說，民進黨市長參選人蔡其昌提出若上任將推動午餐免費政策，市府也對外宣稱推動國中小學午餐免費年須30億元，但中央分明也有補助相關經費，他年年提午餐免費，但台中市府卻一直做不到。他要教育局說清楚，中央一年補助多少午餐相關費用？教育局回應包括獎勵金及貧困學童午餐補助，一年近5億元，市府補助弱勢孩子午餐6億元。

段緯宇說，市府只要再增加補助20億，學生午餐即可全面免費。他說以台中市包括土地增值稅等稅收約百億，這些地方稅收取之於民，應用之於民，市府沒有理由出不起。

段緯宇指出，市府加碼補助學校午餐水果費一周10元，但水果品質不佳，他出示小香蕉說，但在學校根本只吃得到「香蕉的孫子」或小小顆的蘋果，很多學童根本不吃，直接拿回家丟掉，他質疑這種補助有何意義，不如擴大補助全面午餐免費，教育局更能統一管控品質，學校開學在即，促市府應加速評估是否快實施學校午餐免費政策。

段緯宇再說，市府不要總拿六都都沒推，台中就不推，若市長辦不到，蔡其昌既然提政見「就市長換人做」。

楊振昇再強調，目前台中市已針對弱勢加強照顧，此外，台中市午餐相關補助也是六都最好，目前針對各種方案均在評估中。

台中市 段緯宇 教育局

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