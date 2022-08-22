綠美圖上樑傳花6百萬挨批浪費公帑 中市府提細項澄清

台中綠美圖上樑典禮遭爆花費600萬元，遭質疑浪費公帑，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻今續追花費細節，文化局長陳佳君先是交代不清，接著又說出LED背板安裝須202萬元等內容，痛批上樑典禮花費這麼多，不如直接補助藝文團體；中市府表示，活動整體經費為550萬元，希望傳達「人人皆是上梁者」的觀念，進而使綠美圖成為台中新亮點。

周永鴻指出，文化局長雖回應上樑典禮花費為550萬，並非600萬，但文化局綠美圖上樑典禮標案，除了「2022臺中綠美圖上梁典禮表演活動委託專業服務採購案」550萬，還有另一項「2022臺中綠美圖上梁典禮表演活動委託專業服務採購案第一次契約變更」44萬2750元，合計594萬2750元。

周永鴻質疑，日前於議會質詢上樑典禮，中市民參與花費60萬、表演團體及影像展演190萬、活動現場軟硬體及轉播約300萬元，卻無更詳細預算細節；陳佳君回應，上樑典禮預算中，202萬裝設LED背板等舞台設備、55萬處理媒體宣傳和轉播。

周永鴻痛批，這些經費真是高得不合理，更質疑文化局至今仍無法提供細目，若將近600萬的納稅錢直接補助藝文團體，而不是做煙火式的典禮，絕對更有幫助，要求文化局提供典禮經費細項，讓市民知道真相。

文化局長陳佳君說明，台中綠美圖作活動整體經費為550萬元，除了典禮現場所需軟硬體設施、轉播費用約為300萬元外，文化局也希望增加民眾參與，包含活動前期拍攝專屬宣導影片、邀請台中知名插畫家阿蕉老師設計繪畫草稿，再由東海國小師生自由著色，並向市民募集以文字建構理想中的綠美圖，費用約佔60萬元。

此外，上梁典禮現場以影像策展，展出市民對於綠美圖的期待，更邀請國內典禮知名主持人陳明珠，金曲樂團魚丁糸團長兼吉他手可田創作專屬音樂，與在地舞團凡徒藝術，創作出專屬舞蹈及節目策畫演出，運用肢體展現對藝文空間的想像，費用約190萬元。

陳佳君強調，上梁典禮整體流程簡單隆重，除了希望傳達「人人皆是上梁者」的觀念，建立台中市民的參與感，更希望透過藝術文化的能量融入重大建設典禮，進而使綠美圖成為台中新亮點。