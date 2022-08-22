快訊

台南2警遇害因公殉職 徐國勇：每人撫卹金約3000萬

殺警案作案畫面曝光！凶嫌陳偉捷冷笑奪槍 緊盯行車記錄器勒住員警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中潭子古蹟花大錢淪蚊子館 文化局：加強活化

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蕭隆澤與陳淑華（左）邱素貞（右）要求台中市政府重視古蹟整修進度，活化運用。記者陳秋雲／攝影
台中市議員蕭隆澤與陳淑華（左）邱素貞（右）要求台中市政府重視古蹟整修進度，活化運用。記者陳秋雲／攝影

台中市「潭子國小日式宿舍」修復工程完工超過1年，市議員蕭隆澤質疑投入8641萬元修復歷史建築風貌，卻閒置不開放，難道要荒廢淪為「蚊子館？」文化局長陳佳君説，因產權屬校方，須協同教育局活化運用。

台中市定古蹟摘星山莊對外開放多年，獲得藝文界與社會各界的好評，蕭隆澤説，潭子區另個觀光亮點「潭子國小日式宿舍」已完成整修，何時可開放？

文化局長陳佳君回應，「潭子國小日式宿舍」去年7月完工，點交給學校，產權屬潭子國小，由校方管理及維護，校方有意作為「鄉土文化教室」

蕭隆澤説，5棟官舍修復工程投入8641萬元，花大錢整修「養蚊子」他認為當初決定要整修，就應明確定位未來要對外開放或對內教學使用。

陳佳君承諾，會協同教育局協助校方活化運用，才不會讓歷史建築再度荒廢。

蕭隆澤説，潭子另個市定古蹟潭子農會穀倉整修一半才變更設計，調查研究不嚴謹。

台中市文資處長李智富説，因屋頂打開後，發現木造結構腐朽嚴重，當初調查時沒注意到，因此增加工期，原定明年4月完工延至7月初，經費仍在1.7億元額度內調控，不會增加預算支出。

李智富說明，古蹟修復工程多少會有一些隱蔽性部分，潭子農會穀倉在調查研究階段時未發現。蕭隆澤質疑調查研究未落實，不應修復到一半，才變更設計及展延工期。

歷史建築 台中市

延伸閱讀

疫情讓國中小學生長胖了！ 中市統計去年達高峰

台中市地標湖心亭修復工程 預計112年8月完工

升格12年58萬戶門牌未更新 中市府：採專案2到3年完成

女人難！配偶成植物人申請低收遭駁 卡在娘家有土地

相關新聞

綠美圖上樑傳花6百萬挨批浪費公帑 中市府提細項澄清

台中綠美圖上樑典禮遭爆花費600萬元，遭質疑浪費公帑，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻今續追花費細節，文化局長陳佳君先是...

台中潭子古蹟花大錢淪蚊子館 文化局：加強活化

台中市「潭子國小日式宿舍」修復工程完工超過1年，市議員蕭隆澤質疑投入8641萬元修復歷史建築風貌，卻閒置不開放，難道要荒...

日月潭「魚虎球」延遲2個月現蹤 南投縣府展開移除

一般約5、6月現身日月潭的「魚虎球」延遲2個多月終於在8月中旬出沒，南投縣政府今天啟動電撈移除作業，以控制族群數量，至於...

彰化幼兒BNT開放預約 8月30日到9月4日施打

6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗預計8月19日到貨，中央分配彰化BNT疫苗共18000劑，彰化縣長王惠美說，第一批疫苗1...

國漫館土地撥交進度 中市府：尚未到期

台中市新聞局長鄭照新今天表示，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群...

南投竹山第一公墓遷葬延宕 竹夢親子公園恐卡關

南投名間親子生態園區啟用後，受民眾喜愛，縣府擴大在草屯、埔里、竹山興建親子共融公園，但竹山竹夢親子公園開發預定地「第一公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。