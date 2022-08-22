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台中潭子古蹟花大錢淪蚊子館 文化局：加強活化
台中市「潭子國小日式宿舍」修復工程完工超過1年，市議員蕭隆澤質疑投入8641萬元修復歷史建築風貌，卻閒置不開放，難道要荒廢淪為「蚊子館？」文化局長陳佳君説，因產權屬校方，須協同教育局活化運用。
台中市定古蹟摘星山莊對外開放多年，獲得藝文界與社會各界的好評，蕭隆澤説，潭子區另個觀光亮點「潭子國小日式宿舍」已完成整修，何時可開放？
文化局長陳佳君回應，「潭子國小日式宿舍」去年7月完工，點交給學校，產權屬潭子國小，由校方管理及維護，校方有意作為「鄉土文化教室」
蕭隆澤説，5棟官舍修復工程投入8641萬元，花大錢整修「養蚊子」他認為當初決定要整修，就應明確定位未來要對外開放或對內教學使用。
陳佳君承諾，會協同教育局協助校方活化運用，才不會讓歷史建築再度荒廢。
蕭隆澤説，潭子另個市定古蹟潭子農會穀倉整修一半才變更設計，調查研究不嚴謹。
台中市文資處長李智富説，因屋頂打開後，發現木造結構腐朽嚴重，當初調查時沒注意到，因此增加工期，原定明年4月完工延至7月初，經費仍在1.7億元額度內調控，不會增加預算支出。
李智富說明，古蹟修復工程多少會有一些隱蔽性部分，潭子農會穀倉在調查研究階段時未發現。蕭隆澤質疑調查研究未落實，不應修復到一半，才變更設計及展延工期。
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