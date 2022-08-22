日月潭「魚虎球」延遲2個月現蹤 南投縣府展開移除

一般約5、6月現身日月潭的「魚虎球」延遲2個多月終於在8月中旬出沒，南投縣政府今天啟動電撈移除作業，以控制族群數量，至於為何魚虎球延遲出現，縣府說有待進一步研究。

魚虎橫行日月潭，除攻擊其他魚類，繁殖期數百、上千隻幼魚集體移動的「魚虎球」也常吸引外界關心，往年約5月、6月現身水面的魚虎球，今年遲至上週才被日月潭漁民目擊，南投縣政府農業處今天起啟動年度移除計畫，請合作漁民前往魚虎可能出沒水域電撈移除。

縣府農業處林務保育科長張景富接受媒體聯訪表示，魚虎球一般約5月、6月出現，今年延遲2個多月，8月中旬才接獲漁民通報，估計將陸續出現，至於為何今年魚虎球延遲現蹤，仍待長期觀察；以前也曾有類似現象，某一年甚至未見魚虎球，但隔年族群量大爆發。

另外，有日月潭漁民箱網養殖曲腰魚遭魚虎入侵，大量曲腰魚慘遭啃咬，屍體殘缺，漁民指以前魚虎入侵獵食後逃不出箱網，但魚虎「好像變聰明」，這次攻擊後竟可逃出。對此，張景富說，魚虎攻擊其他魚類情形早就存在，且魚虎牙齒多又硬，有能力咬破尼龍箱網。

南投縣農業處民國109年約移除7000、8000尾，110年移除3萬4000多尾，其中以幼體占大部分，111年魚虎球移除作業正展開，不過成魚已捕獲逾400、500尾，數量有增加趨勢，張景富說，日月潭魚虎「很難根除」，只能盡量降低、控制族群數量，但相較其他縣市水域，南投縣府積極態度獲行政院農業委員會漁業署肯定。

根據行政院農業委員會資料，小盾鱧別名魚虎、紅線鱧，最大體型可逾1.3公尺、重達24公斤，是鱧科魚類中最凶殘種類，魚類、甲殼類、兩棲類、小型爬蟲類、鳥類及小型哺乳類等，都是捕食對象；魚虎近年入侵日月潭且數量增加很快，威脅潭區原生魚類。