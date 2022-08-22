快訊

台南殺警兇嫌「369-PGB」贓車找到了！棄置高中廁所變裝逃逸 現場留有3物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌批漫博館移址是市政怠惰 中市府：不應政治操作

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導
台中市長參選人蔡其昌今表示，自己多次向中央爭取保留預算，但中市府不積極、行政怠惰，才導致中央提出漫博館移址狀況。圖／蔡其昌服務處提供
台中市長參選人蔡其昌今表示，自己多次向中央爭取保留預算，但中市府不積極、行政怠惰，才導致中央提出漫博館移址狀況。圖／蔡其昌服務處提供

距離年底九合一大選僅剩96天，文化部國家漫畫博物館場址遷移，成台中市長選情交鋒議題。台中市長參選人蔡其昌今表示，自己多次向中央爭取保留預算，但中市府不積極、行政怠惰，才導致中央提出漫博館移址狀況；中市府表示，樂見文化部公開承諾國漫館續留台中，但公共建設不應淪為選舉操作。

蔡其昌指出，自己曾多次向中央爭取保留預算，盼能讓國家動漫博物館留在台中，卻因中市府不積極、行政怠惰，才導致中央再度提出動漫博物館移址，但台中市長盧秀燕卻反指「行政院打槍文化部，希望行政院長蘇貞昌支持自己閣員」、「雙方有簽訂意向書，文化部對此處滿意的不得了」等內容，遭文化部長李永得反駁「與事實不符」。

「市長的職責是解決問題」，蔡其昌指出，盧市府至今仍找不到動漫博物館合適場地是事實，抹黑扭曲蘇貞昌、李永得關係也是事實，場地問題拖延2年多時間，導致中央預算難留台中，已竭盡所能協助，爭取預算繼續留在台中，呼籲盧市長不要再政治口水、與中央對抗，面對問題，若盧市長做不到，就讓蔡其昌來做。

立法委員張廖萬堅指出，中台灣電影中心無法留住漫博館後，市府再提供2個選址地點，一個是帝國糖廠、一個是倉庫群，但這2年多來卻毫無進度，從未見到市府去商量如何爭取，台中是動漫產業、人口相當多的城市，現在卻因市府漫不經心的心態，導致傳出動漫館留在台中的計畫被取消，改遷至台南消息，中市府才是應該被檢討的對象。

市議員周永鴻、林德宇痛批，因盧市府消極、怠惰，影響國家動漫博物館的興建進度不思檢討，甚至散播錯誤資訊，企圖製造行政院、文化部的對立，令人難以接受，盧市府如此荒謬、低落不堪的執行力，才是導致國家動漫博物館多年來延宕的真正原因。

中市新聞局長鄭照新表示，盧市長曾主動北上與李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中態度，文化部決議續留台中，當時市府提供7處新場址給文化部挑選，擇定「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」2址，公開承諾國漫館續留台中，中市府提供相關行政協助，至今為止，中市府跨局處與文化部為此，召開過數次大小會議，仍持續協助中。

中市府表示，樂見文化部公開承諾，並積極建設國漫館續留台中，厚實中部漫畫發展的量能，但公共建設不應淪為選舉操作，期盼國漫館發展應回到專業本位，才是漫畫界眾所期盼。

文化部 博物館 台中市長

延伸閱讀

李永得罵盧秀燕無良政客 鄭照新：淪政治操作混淆是非

李永得再槓市長 為漫博批盧秀燕「沒良心、打悶棍」

論文案中介法草案干擾選情？ 蔡其昌：短期現象

蔡其昌用喉過度 一上台就往喉嚨噴這個

相關新聞

蔡其昌批漫博館移址是市政怠惰 中市府：不應政治操作

距離年底九合一大選僅剩96天，文化部國家漫畫博物館場址遷移，成台中市長選情交鋒議題。台中市長參選人蔡其昌今表示，自己多次...

彰化幼兒BNT開放預約 8月30日到9月4日施打

6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗預計8月19日到貨，中央分配彰化BNT疫苗共18000劑，彰化縣長王惠美說，第一批疫苗1...

國漫館土地撥交進度 中市府：尚未到期

台中市新聞局長鄭照新今天表示，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群...

南投竹山第一公墓遷葬延宕 竹夢親子公園恐卡關

南投名間親子生態園區啟用後，受民眾喜愛，縣府擴大在草屯、埔里、竹山興建親子共融公園，但竹山竹夢親子公園開發預定地「第一公...

南投縣府今起外運竹山垃圾 每日1車次10噸以上清運

原本箭在弦上的垃圾大戰，面對竹山鎮垃圾堆置量超過5.2萬公噸，南投環保局今天上午出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾...

彰化9月增12處科技執法 未兩段式、跨越雙白線都可抓

彰化縣為降低交通死傷人數，今年在易肇事路段將再增設科技執法設備，包括彰化市2段與中華路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、福興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。