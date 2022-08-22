蔡其昌批漫博館移址是市政怠惰 中市府：不應政治操作

距離年底九合一大選僅剩96天，文化部國家漫畫博物館場址遷移，成台中市長選情交鋒議題。台中市長參選人蔡其昌今表示，自己多次向中央爭取保留預算，但中市府不積極、行政怠惰，才導致中央提出漫博館移址狀況；中市府表示，樂見文化部公開承諾國漫館續留台中，但公共建設不應淪為選舉操作。

蔡其昌指出，自己曾多次向中央爭取保留預算，盼能讓國家動漫博物館留在台中，卻因中市府不積極、行政怠惰，才導致中央再度提出動漫博物館移址，但台中市長盧秀燕卻反指「行政院打槍文化部，希望行政院長蘇貞昌支持自己閣員」、「雙方有簽訂意向書，文化部對此處滿意的不得了」等內容，遭文化部長李永得反駁「與事實不符」。

「市長的職責是解決問題」，蔡其昌指出，盧市府至今仍找不到動漫博物館合適場地是事實，抹黑扭曲蘇貞昌、李永得關係也是事實，場地問題拖延2年多時間，導致中央預算難留台中，已竭盡所能協助，爭取預算繼續留在台中，呼籲盧市長不要再政治口水、與中央對抗，面對問題，若盧市長做不到，就讓蔡其昌來做。

立法委員張廖萬堅指出，中台灣電影中心無法留住漫博館後，市府再提供2個選址地點，一個是帝國糖廠、一個是倉庫群，但這2年多來卻毫無進度，從未見到市府去商量如何爭取，台中是動漫產業、人口相當多的城市，現在卻因市府漫不經心的心態，導致傳出動漫館留在台中的計畫被取消，改遷至台南消息，中市府才是應該被檢討的對象。

市議員周永鴻、林德宇痛批，因盧市府消極、怠惰，影響國家動漫博物館的興建進度不思檢討，甚至散播錯誤資訊，企圖製造行政院、文化部的對立，令人難以接受，盧市府如此荒謬、低落不堪的執行力，才是導致國家動漫博物館多年來延宕的真正原因。

中市新聞局長鄭照新表示，盧市長曾主動北上與李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中態度，文化部決議續留台中，當時市府提供7處新場址給文化部挑選，擇定「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」2址，公開承諾國漫館續留台中，中市府提供相關行政協助，至今為止，中市府跨局處與文化部為此，召開過數次大小會議，仍持續協助中。

中市府表示，樂見文化部公開承諾，並積極建設國漫館續留台中，厚實中部漫畫發展的量能，但公共建設不應淪為選舉操作，期盼國漫館發展應回到專業本位，才是漫畫界眾所期盼。