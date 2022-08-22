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彰化幼兒BNT開放預約 8月30日到9月4日施打

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗預計8月19日到貨，中央分配彰化BNT疫苗共18000劑。圖／彰化衛生局提供
6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗預計8月19日到貨，中央分配彰化BNT疫苗共18000劑。圖／彰化衛生局提供

6個月到未滿5歲的幼兒BNT疫苗預計8月19日到貨，中央分配彰化BNT疫苗共18000劑，彰化縣長王惠美說，第一批疫苗12600劑預計8月27日到貨，彰化縣已從8月20日開始到9月3日開放預約，預計8月30日到9月4日止施打，預計可接受預約5千人。

王惠美表示，幼兒莫德納疫苗預計需要施打2次，兩劑間隔4到8周，幼兒BNT則需要打3次，第一劑與第二劑間隔至少4周，第二劑與第三季至少間隔八周。

國中小8月30日開學，彰化縣內學校已展開防疫整備，中央疫情指揮中心公布學校防疫新制制度，9月12日起確診或快篩陽性，7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

王惠美說，開學後校園門禁管制，非上課時間開放戶外操場，有入校必要需量體溫、消毒及全程戴口罩，學校除例外情形，需要全程配戴口罩、生病不到校，師生也要落實健康管控，包括入校前量體溫、掌握校內人員健康情形，用餐時指定專人打菜、打菜用餐不併桌不交談。

莫德納疫苗 王惠美 彰化 BNT

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