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北屯北新國中地面不明原因塌陷 中市府：將會進行研討

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
中市教育局長表示，針對議員提案會進行研討，提升區域教育發展。記者劉柏均／攝影
中市教育局長表示，針對議員提案會進行研討，提升區域教育發展。記者劉柏均／攝影

台中市北屯區北新國中校園地面凹陷，市議員曾朝榮今於教育文化質詢中建議中市教育局，針對校園土地塌陷勘驗、補強地基，找出地基流失問題，並爭取廍子、大坑、逢甲國小禮堂建設；中市教育局楊振昇表示，將會進行研討，另3所國小禮堂建設，將會列入未來教育建設期程計畫。

市議員曾朝榮指出，北屯區為中市人口最多轄區，北新國中為地方重要教育校園，但校地卻因不明原因，處處塌陷，導致許多學生跌倒受傷，日前也曾與立委莊敬程會勘，但教育局至今未提出改善計畫，盼市府重視校園安全，確實找出地基流失問題；教育局長楊振昇表示，將會針對此案研討。

曾朝榮也提到，北屯是中市繁榮建設指標，但廍子、大坑、逢甲等3所國小卻未設置禮堂，盼盧市府不要忽視校園建設與教育生活品質。

楊振昇提到，未來會將廍子、大坑、逢甲3所國小禮堂建設案，列入未來教育建設期程計畫，解決校園師生集會、活動品質，提升區域教育發展。

台中市議員曾朝榮指出，北新國中為地方重要教育校園，但校地卻因不明原因，處處塌陷，導致許多學生跌倒受傷。記者劉柏均／攝影
台中市議員曾朝榮指出，北新國中為地方重要教育校園，但校地卻因不明原因，處處塌陷，導致許多學生跌倒受傷。記者劉柏均／攝影

教育局 議員 台中市

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