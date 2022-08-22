南投竹山第一公墓遷葬延宕 竹夢親子公園恐卡關

南投名間親子生態園區啟用後，受民眾喜愛，縣府擴大在草屯、埔里、竹山興建親子共融公園，但竹山竹夢親子公園開發預定地「第一公墓用地」尚未完成遷葬，興建計畫恐卡關；對此，縣府表示，將改採二階段分區施工，避免工程延宕過久。

縣府指出，縣內親子公園場域缺乏，繼名間親子生態園區落成後，持續規畫在草屯植物公園、已禁葬的竹山第一公墓、埔里福興溫泉區等3區域興建親子共融公園，相關興建經費1.1億元全由縣府自行籌措完成，並交由建設處加速設計發包。

建設處表示，埔里溫泉親子公園、草屯親子共融遊憩運動公園和竹山竹夢親子公園目前都已完成規畫設計招標，埔里部分因位在福興溫泉區的遊客中心旁，因是在溫泉區內且規模較小，辦理期程較快，預計下個月就能公告上網招標工程標案。

草屯、竹山的親子共融遊憩運動公園正進行細部規畫設計，預定10月前後辦理工程發包招標，之後還會規畫地方說明會，甚至將廣邀親子參與設計工作坊，盼能進一步聽取民眾意見，再依其需求評估修正設計，盼能在今年11月底前動工。

只不過，竹山竹夢親子公園預定地「第一公墓用地」遷葬尚未完成，開發計畫恐延宕，建設處表示，當地公所原定9月完成相關用地遷葬，但就目前了解，恐難以如期完成，縣府為避免遷葬作業避免延宕，評估後將採分區施工因應。

針對竹山親子公園將分成2區域施工，工程將先鎖定現有竹林及雜木林進行第一期工程，第二期才會以遷葬完成的土地為主，藉此讓工程不會延誤太久，但縣府仍盼竹山公所能加速第一公墓遷葬，後續親子公園相關工程才能順利施工。