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南投縣府今起外運竹山垃圾 每日1車次10噸以上清運

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投環保局回應鎮民心聲，今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局回應鎮民心聲，今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影

原本箭在弦上的垃圾大戰，面對竹山鎮垃圾堆置量超過5.2萬公噸，南投環保局今天上午出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。

環保局長李易書指出，感謝鎮代陳情發聲，縣府即日起恢復外運處理竹山垃圾，並以每周轉運1車次為優先目標，努力去化堆置如山高的垃圾。

李易書指出，縣長林明溱針對竹山垃圾堆置問題，要求他到竹山清潔隊實地溝通，同時指示即日起恢復外運處理竹山鎮堆置的垃圾，受限於全縣每日生產約250噸垃圾，但目前外縣市協助焚化每日約100噸，只能對竹山等有掩埋場的鄉鎮市，表達感謝能最大限度提供場地，堆置當地無法即時外運焚化的垃圾。

立委許淑華指出，竹山鎮堆積的垃圾量達到5.2萬噸，其中1.9萬噸已妥善打包，將會促請中央重視南投縣垃圾去化困難，在中央協助南投縣設置無二次汙染疑慮的垃圾終端處理設施前，優先增加補助改善垃圾堆置環境，希望在大家以正面溝通協調取代非理性對抗，解決竹山以及全縣垃圾堆置的問題。

鎮長陳東睦指出，竹山鎮自行分類廚餘減量下，不但未發生垃圾沼氣燃燒情形，垃圾堆置也在可控的情況下，感謝今年已協助清運垃圾達300多噸，今天起也恢復清運暫置垃圾。

李易書說，因外縣市協助焚化垃圾的數量，每日均有變動，未來，雖無法保證固定的竹山垃圾外運量，但環保局基於良性溝通協調的原則，會持續以每週轉運1車次約14噸為努力目標。也希望各鄉鎮市公所都能共體時艱，和縣府合作解決全縣垃圾處理問題。

南投環保局今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局回應鎮民心聲，今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影
南投環保局回應鎮民心聲，今起出動垃圾轉運車，首日載運約14噸竹山垃圾赴外縣市焚化處理。記者黑中亮／攝影

南投 許淑華 林明溱

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